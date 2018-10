Taormina. Gruppo interforze jonico tra la gente: cosa fare in caso di calamità

TAORMINA. Palazzo dei Giurati, sede del Comune di Taormina, ha ospitato la seconda giornata della campagna nazionale di sensibilizzazione dei rischi naturali “Io Non Rischio”.

Le associazioni del Gruppo interforce della Jonica (Radio Valle Alcantara, Misericordia Letojanni e Gruppo Comunale di Giardini-Naxos) hanno sostituito la prevista location di Piazza IX Aprile con l'atrio del palazzo dei giurati sede del Comune di Taormina dove il sindaco Mario Bolognari unitamente al vice comandante della Polizia locale Daniele Lo Presti, hanno dato il benvenuto ai funzionari del Dipartimento nazionale e regionale di Protezione civile.

I volontari hanno interagito con la popolazione che incuriosita dall'allestimento messo in atto, complice anche le recenti allerte meteo, non ha esitato di chiedere informazioni ricevendo preziosi consigli sui comportamenti più idonei da tenere in caso di calamità naturali quali alluvione, terremoto o maremoto. Ad ognuno è stato

consegnato un piccolo kit contenente le schede informative realizzate dal Dipartimento nazionale al fine di poter sempre avere a portata di mano le preziose informazioni.

Il Gruppo interforce della Jonica da sempre attivo su tutta la provincia di Messina ad oggi raggruppa 5 associazioni (Radio Valle Alcantara, Misericordia Letojanni e Spadafora, Rangers Roccafiorita) e si prefigge di voler attivamente collaborare con le amministrazioni locali al fine di aumentare la diffusione della protezione civile inteso come sistema.

Il presidente del coordinamento, Daniele Rizzo ha ringraziato le volontarie ed i volontari che si sono spesi nel weekend ed ancor prima durante le fasi di formazione e preparazione degli stand informativi mostrando ancora una volta il senso di volontariato affianco alla gente e fuori da ogni logica economica.