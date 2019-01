IV circoscrizione e Conservatorio Corelli portano la musica tra la gente

La IV circoscrizione e il Conservatorio Corelli hanno gettato le basi per una collaborazione che vedrà il territorio del quartiere diventare protagonista di eventi e iniziative promosse dal Corelli, che porterà così la sua arte e la sua musica in giro per la città. Se n’è discusso durante i lavori della III commissione consiliare presieduta daPiero Caliri, che ha visto l’incontro tra il consiglio circoscrizionale e il Presidente del Conservatorio Corelli Giuseppe Ministeri. Una discussione proficua che è servito a spianare la strada alla stipula di un protocollo d’intesa tra le due istituzioni. Obiettivo: la promozione di manifestazioni musicali nel territorio della IV Circoscrizione.

Il PresidenteMinisteri ha auspicato che questa collaborazione possa produrre importanti iniziative a favore della città, che così avrà modo di avvicinarsi alla musica tramite le manifestazioni che si organizzeranno grazie a questa sinergia e collaborazione che quartiere e conservatorio hanno deciso di costruire.

Il presidente della circoscrizione AlbertoDe Luca, insieme a tutti i consiglieri ha sottolineato l’importanza che rivestono le manifestazioni culturali in aree che vivono una situazione di degrado, sottolineando che queste iniziative contribuiranno anche ad un risanamento culturale lì dove troppo spesso ha prevalso l’incuria e l’abbandono.

Già nelle prossime settimane si inizierà a lavorare per stilare un programma di concerti che avranno luogo nelle piazze e in altri spazi della circoscrizione.