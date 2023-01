Pums Messina. La pista ciclabile Camaro - Gesso - Tempostretto

Un percorso che sfrutta la vecchia galleria Peloritana per 5,5 km. All'esterno previsto anche un sentiero pedonale

L’escursionismo turistico e paesaggistico in provincia di Messina è consolidato. Parte da quest’assunto l’idea di riutilizzare il tracciato ferroviario dismesso della linea Messina – Villafranca.

Un percorso che – si legge nel Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile – garantisce “una pendenza massima sopportabile sia per un cicloturista che per un escursionista non esperto e dall’altra parte lambisce piccoli villaggi e realtà (dove un tempo vi erano le fermate del treno), che possono rigenerare il proprio ruolo e la propria identità grazie al passaggio di questi nuovi percorsi turistici”.

Dalla costa tirrenica fino a Gesso (imboccatura della “galleria Peloritana”) è in corso una progettazione del percorso, da parte della Città Metropolitana di Messina, con una particolare attenzione alla stazione/fermata di testa del tunnel. Dalla fine del tunnel a Messina manca invece una progettualità che valorizzi e renda compiuto il collegamento ciclo pedonale a vocazione turistica.

Tunnel di 5,5 km

Il tunnel è lungo quasi 5,5 km da Gesso a Camaro. Una distanza che non rappresenta un problema per un cicloturista medio ma che può esserlo invece per un podista escursionista, in quanto il tempo di attraversamento sarebbe potenzialmente di circa un’ora. Per non rinunciare alla tratta, che a mezzacosta ha grandi potenzialità attrattive legate al paesaggio e alla natura, il Pums prevede di dare la possibilità di percorrere con una bici a noleggio il tratto della galleria, un itinerario ciclopedonale alternativo al percorso sentieristico esterno comunque previsto.