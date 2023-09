Quando si smaltisce la spazzatura in autostrada VIDEO - Tempostretto

Il Cas diffonde un video: "Gettare oggetti o rifiuti dai veicoli è un reato"

C’è chi abbandona i rifiuti in autostrada, ad esempio nella zona di Sant’Alessio. Un video del Cas, Consorzio Autostrade Siciliane immortala alcuni automobilisti “che trascurano il rispetto per l’ambiente, rischiando di creare anche una serie di problemi: danni all’ambiente, rischi per la sicurezza stradale e un pessimo esempio per la nostra comunità”, commenta lo stesso Consorzio.

Da qui il monito finale: “Gettare rifiuti o oggetti dai veicoli è un reato, oltre che un gesto incivile. Il video sarà inviato alle autorità competenti”.

