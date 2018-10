Torna la "Fiera delle idee", concorso di progetti sociali per gruppi giovanili

MESSINA - È stata presentata questa mattina in conferenza stampa, presso i Chiostri di S. Maria all’Arcivescovado, la quarta edizione della “Fiera delle Idee 2019” proposta dall’Arcidiocesi di Messina - Lipari - S. Lucia del Mela, attraverso il Progetto Policoro insieme ai tre uffici pastorali: Caritas diocesana, Pastorale giovanile e Ufficio per i Problemi sociali e il lavoro. Partner dell'iniziativa è la Filiera del Progetto Policoro: Acli, Agesci, Cisl, Confartigianato, Confcooperative, Mcl e Ucid.

“Anche quest’anno abbiamo il piacere di presentare la Fiera delle Idee - come introdotto da don Sergio Siracusano, direttore dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro e tutor del Progetto Policoro – un concorso di progettazione sociale che vuole essere un’opportunità che la Chiesa offre ai giovani per dare loro fiducia, per aiutarli a costruire processi fruttuosi di sviluppo dei propri talenti per il bene comune. Si punta alla formazione all’autoimprenditorialità e alla cultura di impresa”.

Possono partecipare al concorso gruppi informali di persone purché abbiano al loro interno minimo 5 componenti under 35. Nel presentare le idee sul modello dell’economia civile, i gruppi giovanili, potranno iscriversi, entro il 31 dicembre 2018 inviando una mail con i nominativi a diocesi.messina@progettopolicoro.it

"La Fiera delle Idee giunge alla quarta edizione – affermano gli Animatori di Comunità del Progetto Policoro Salvatore Forestieri e Cristina D’Arrigo – rappresenta l’impegno del Progetto Policoro sul territorio diocesano e fa da sfondo al programma pastorale in sintonia con le linee guida del Sinodo dei Giovani. La scorsa edizione siamo rimasti colpiti dalla partecipazione di più di 50 giovani appartenenti alle parrocchie dell’Arcidiocesi di Messina – Lipari – S. Lucia del Mela che con grande spirito d’iniziativa hanno frequentato un percorso di formazione e presentato progetti di utilità sociale a sostegno della propria comunità. Tre dei quali sono risultati vincitori. Progetti che in questi mesi abbiamo continuato ad accompagnare in tutte le fasi fino alla loro costituzione e presto ne raccoglieremo i frutti. Siamo sicuri che anche quest’anno ci sarà una attiva partecipazione di giovani che potranno presentare progetti di impresa da realizzare in città”.

Dal mese di gennaio 2019 ad aprile i gruppi partecipanti, seguiranno un percorso di formazione proposto dai Laboratori Territoriali di Pastorale Sociale coordinati dalla Filiera, grazie ai quali perfezioneranno le proposte progettuali che saranno presentate in un momento pubblico, venerdì 7 Giugno 2019. All’idea progettuale vincitrice sarà riconosciuto un premio di 3mila euro con i contributi 8x1000 alla Chiesa Cattolica.

Il Centro Servizi Diocesano di Via I Settembre 117 è aperto al pubblico il martedì dalle ore 10 alle ore 12 o si può inviare un’email all’indirizzo: diocesi.messina@progettopolicoro.it