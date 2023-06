Quartiere Americano accessibile a pedoni e disabili, al via i lavori. Stop parcheggi selvaggi - Tempostretto

Messina città inclusiva, il progetto prende forma

“MESSINA città accessibile ed inclusiva”. Prende forma il progetto dell’Amministrazione comunale, che passa anche dalla messa in sicurezza stradale del Quartiere Americano. E proprio in quell’area sono stati avviati i lavori. Si tratta di interventi di adeguamento all’incrocio tra via Buganza e via Giolitti. Il vice presidente della Terza municipalità, Alessandro Geraci, si è detto soddisfatto, insieme ai concittadini, per il “contributo dato come municipalità verso una mobilità sostenibile cercando di riconsegnare la città ai pedoni con particolare attenzione ai disabili e non alle autovetture”. Geraci spiega che “non tutti gli incroci hanno la corretta segnaletica orizzontale e verticale ed in aggiunta gli automobilisti indisciplinati parcheggiano le auto a ridosso dei punti di svolta, non solo oscurando la visibilità a quanti si apprestano ad attraversare le intersezioni stradali con i propri mezzi ma creando di fatto delle barriere a disabili e pedoni. Per questo motivo – prosegue il consigliere – con una delibera, nel febbraio del 2021, votata a maggioranza del consiglio della Terza municipalità, ho proposto all’assessore Salvatore Mondello e al dipartimento, di realizzare un ampliamento dei marciapiedi con la realizzazione di scivoli pedonali, negli incroci del quadrilatero che va dalla via Lucania al viale Europa e dal viale San Martino alla via La Farina”.

IL DIVIETO PER CONSENTIRE I LAVORI Per consentire lavori di miglioramento della percorribilità pedonale, nell’ambito della realizzazione di nuovi percorsi pedonali e dell’abbattimento delle barriere architettoniche, è vietata la sosta da ieri, lunedì 5 a venerdì 23 giugno, dalle 7 alle 17, nelle vie Buganza, per un tratto di 25 metri, sia ad est che ad ovest dell’intersezione con via Giolitti, e Giolitti, per un tratto di 25 metri, sia a sud che a nord dell’intersezione con via Buganza. Parliamo del Quartiere Americano, una porzione di territorio che va da Villa Dante al Viale Europa, ricostruita a scacchiera nel periodo post-terremoto 1908, in cui l’alta densità abitativa e veicolare della zona, fa sì che troppo spesso sia oggetto di numerosi incidenti. I lavori avviati rappresentano un passo importante verso una Messina accessibile e inclusiva. L’obiettivo è una città a misura di pedone e di persona con disabilità, nel segno di “passaggi pedonali protetti”.