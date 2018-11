Una rosticceria e un ristorante sporchi. Multe da 16mila euro

MESSINA - 16mila 664 euro: è la somma complessiva delle sanzioni irrogate questa settimana con l’operazione “Quartieri Sicuri” dai poliziotti della Volanti della Questura di Messina, insieme alla Sezione Annona della Polizia Municipale ed ai tecnici della prevenzione del Sian (Servizio igiene alimenti e nutrizione).

Due esercizi commerciali della zona centro sud non erano a norma, sia sotto il profilo amministrativo sia sotto quello igienico sanitario.

Una gastronomia è risultata priva della scia, dei requisiti generali in materia d’igiene e delle chiusure dei contenitori raccolta rifiuti.

Un ristorante pizzeria, oltre a non indicare gli ingredienti dei prodotti venduti, ad avere il bagno destinato ai disabili inagibile, a non formare il personale, era carente di basilari requisiti in materia d’igiene, avendo anch’esso i contenitori di raccolta rifiuti non coperti, mancando delle procedure di rintracciabilità degli alimenti e avendo modificato la destinazione dell’ambiente.