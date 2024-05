Quattro maestri dell’arte culinaria messinese premiati con la statuina d’oro de L’Arcimboldo

Ad Onofrio Triolo, Andrea Pellegrino Prattella, Francesco Arena e Giuseppe Arena il riconoscimento come "Artisti del gusto" per la loro eccellenza e innovazione nell'enogastronomia italiana

MESSINA – In un mondo dove la tradizione incontra l’innovazione, quattro maestri dell’arte culinaria messinese hanno conquistato un prestigioso riconoscimento, sottolineando il loro ruolo fondamentale nella valorizzazione dell’enogastronomia italiana. Onofrio Triolo, Andrea Pellegrino Prattella, Francesco Arena e Giuseppe Arena sono stati premiati con la statuina dorata de L’Arcimboldo, entrando così a far parte della celebre guida dedicata agli “Artisti del Gusto”.

Il trionfo a Lettere

La cerimonia di premiazione si è svolta in un’atmosfera di grande emozione a Lettere, un pittoresco comune in provincia di Napoli, presso l’Elisabetta Luxury Events. Questo evento ha celebrato gli “Artisti del Gusto”, figure che con la loro dedizione e passione preservano e innovano l’arte culinaria italiana. La manifestazione è stata un omaggio al talento di Onofrio Triolo, Andrea Pellegrino Prattella, Francesco Arena e Giuseppe Arena, che si sono distinti nelle rispettive categorie.

L’arte moderna di Andrea Pellegrino Prattella

Andrea Pellegrino Prattella, pizzaiolo del ristorante “da Onofrio” a Furci Siculo, ha portato la pizza a nuovi livelli, fondendo sapientemente tradizione e creatività. La sua abilità nel reinterpretare classici della cucina italiana attraverso tecniche moderne e ingredienti di alta qualità gli ha valso la statuina dorata come artista moderno. La sua arte non si limita solo alla cucina, ma abbraccia un’esperienza gastronomica completa, capace di sorprendere e deliziare i palati più esigenti.

La tradizione di Onofrio Triolo

Onofrio Triolo, chef e titolare del ristorante “da Onofrio” a Furci Siculo, è stato premiato per la sua maestria nel mantenere vive le tradizioni culinarie italiane. Il suo lavoro è una celebrazione della storia e della cultura del territorio, unendo sapori autentici e tecniche artigianali con un tocco personale che rende ogni piatto unico. La statuina dorata come artista tradizionale è un riconoscimento del suo impegno nel preservare e trasmettere il patrimonio gastronomico italiano.

Il fornaio Francesco Arena

Francesco Arena, fornaio messinese titolare di un’attività a Messina in via Tommaso Cannizzaro, è stato riconosciuto per la sua straordinaria abilità nella panificazione. La sua dedizione alla qualità e l’uso di tecniche artigianali tradizionali, combinate con un’innovazione costante, hanno reso il suo pane un simbolo di eccellenza. La statuina dorata premia il suo impegno nel portare avanti l’arte del pane con passione e competenza.

Il Maestro gelatiere Giuseppe Arena

Giuseppe Arena, maestro gelatiere e titolare di un’attività nella zona nord di Messina, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per la sua capacità di creare gelati che combinano tradizione e innovazione. I suoi gelati, realizzati con ingredienti di altissima qualità e tecniche raffinate, sono diventati un punto di riferimento per gli amanti del gelato. La statuina dorata celebra la sua eccellenza e la sua capacità di emozionare con ogni creazione.

L’Arcimboldo: un premio prestigioso

L’Arcimboldo, la guida che prende il nome dal celebre pittore del ‘500 Giuseppe Arcimboldo, è un tributo agli “Artisti del Gusto”. La guida si distingue per premiare coloro che, attraverso la loro arte culinaria, sanno raccontare storie, comunicare la cultura del proprio territorio e guardare al futuro. La statuina dorata, creata dal 3D Artist Francesco Conte, rappresenta questo prestigio, simbolizzando il pennello d’Oro utilizzato dagli artisti per creare le loro opere.

Il riconoscimento

Il percorso per essere inclusi nella guida de L’Arcimboldo è rigoroso e selettivo. Solo i migliori, coloro che dimostrano eccellenza e passione nel loro lavoro, vengono premiati. Onofrio Triolo, Andrea Pellegrino Prattella, Francesco Arena e Giuseppe Arena, con la loro dedizione e talento, sono entrati di diritto tra gli “Artisti del Gusto”, capaci di emozionare e innovare nel rispetto delle tradizioni. Il successo di Onofrio Triolo, Andrea Pellegrino Prattella, Francesco Arena e Giuseppe Arena non è solo una vittoria personale, ma un trionfo per la gastronomia italiana. Il loro impegno e la loro arte sono un esempio di come la passione e la professionalità possano portare a risultati straordinari. Con la statuina dorata de L’Arcimboldo, continuano a ispirare e deliziare, contribuendo a mantenere viva e vibrante la tradizione culinaria italiana, guardando al contempo al futuro con creatività e innovazione.