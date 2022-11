Quattro ristoranti "stellati" a Taormina, tre sono all'interno di alberghi - Tempostretto

La Guida Michelin Italia 2023 ha riservato una bella sorpresa per la Perla dello Jonio

TAORMINA – Due “stelle” per il St. George by Heinz Beck (nella foto), una per La Capinera, Otto Geleng e Principe Cerami. Taormina fa il pieno tra i ristoranti stellati della nuova Guida Michelin Italia 2023. “Il conferimento delle stelle Michelin 2022 per Taormina ha riservato una bella sorpresa – ha dichiarato il sindaco Mario Bolognari – quattro ristoranti hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento; uno addirittura a due stelle. Un bel risultato che mi spinge a due considerazioni. La prima è che nel 1835 Alexander Dumas, a seguito della sua visita a Taormina, scrisse: “Viaggiatori che viaggiate in Sicilia, in nome del cielo negli alberghi non mangerete mai. Non è proprio il caso di pranzare”. Evidentemente da allora il tempo non è trascorso invano, se oggi addirittura possiamo immaginare un turismo enogastronomico. L’altra considerazione – ha aggiunto il sindaco di Taormina – è che tre ristoranti su quattro sono all’interno degli alberghi (St. George by Heinz Beck, Principe Cerami e Otto Geleng, ndR). Un segno importante di attenzione della nostra hotellerie alla cultura dell’accoglienza. Segnale positivo per sottolineare che il territorio è complessivamente attrezzato per realizzare un prodotto turistico di qualità”. Il sindaco Bolognari ha espresso il suo “compiacimento per le strutture premiate e per i quattro chef designati che meritano il plauso dell’intera comunità taorminese”.

