Quelli che non pagano affitto e condominio. Così si complica la manutenzione delle case popolari

La metà degli assegnatari non paga. Accordo da 165mila euro con un'attività commerciale

Arisme gestisce circa 1000 alloggi, tra quelli trasferiti dall’Iacp e quelli acquistati con i diversi fondi di finanziamento e poi assegnati. Poi 17 botteghe (categoria C1 e C3) e 4 studi professionali (categoria A10) in diversi condomini. Infine si occupa dei palazzi ex Iacp, interamente di proprietà del Comune di Messina ed occupati da assegnatari.

La gestione comporta rilevanti esborsi finanziari, per la manutenzione e per le spese condominiali alle quali troppo spesso gli assegnatari non fanno fronte. A.Ris.Mè provvede a stipulare i contratti di locazione con i nuovi assegnatari e rinnovare quelli con gli assegnatari provenienti dallo Iacp. Inoltre si occupa dell’incasso dei canoni di locazione, all’importo stabilito dalla normativa (da 52 a 208 euro mensili in base al reddito), provvedendo all’emissione della bollettazione, per complessivi 1000 immobili.

“La metà non paga”

“Purtroppo – scrive il vicesindaco Salvatore Mondello nella sua relazione annuale – si riscontra una grave insolvenza da parte degli assegnatari per circa il 50%, e nel 2024 l’agenzia ha dato impulso, con il regolamento per le morosità ed in sinergia con i legali iscritti nell’albo dei fiduciari, azione di recupero del credito coatto. È stata promossa l’attività di recupero crediti su tutto il patrimonio immobiliare, con l’inoltro di circa 500 diffide extragiudiziali e messa in mora e con la sottoscrizione di circa 150 piani di rientro, a copertura del mancato versamento dei canoni di locazione e degli oneri condominiali”.

Transazione da 165mila euro con un’attività commerciale

“Recentemente, in particolare, è stato perfezionato un accordo transattivo nei confronti di un’attività commerciale debitrice e, con la sottoscrizione del piano di rientro, l’Agenzia potrà recuperare il credito di oltre 165mila euro”.

Quote condominiali e manutenzioni

La morosità riguarda anche le quote condominiali “e causa gravi problemi nella gestione dei vari condomini, in particolare quelli provenienti dallo Iacp, nei quali le note vicende di disservizi (ascensori spesso non funzionanti, luce non pagata, ecc.) spesso sono causa dell’impossibilità da parte degli amministratori di fare fronte, per mancanza di fondi, alle esigenze del condominio, pregiudicando i condomini in regola con i pagamenti” – prosegue Mondello.

Così A.Ris.Mè deve intervenire caricandosi costi e spese di competenza dei condomini. “Dal 2025 si continuerà ad intervenire anche su tale questione, procedendo all’azzeramento dei debiti maturati, concordando piani di dilazione, e predisponendo il pagamento fisiologico da parte di A.Ris.Mè delle quote condominiali non onorate dai morosi. L’agenzia si è attivata anche per il recupero degli alloggi occupati sine titulo, preliminarmente mediante accertamenti effettuati da parte degli agenti di polizia municipale con contestuale denunzia alle autorità competenti, e successivamente per mezzo di azioni giudiziarie”.

Attività di manutenzione richiesta

Sono arrivate 410 richieste d’intervento, di cui la metà già lavorate e le restanti in lavorazione, così riassunte:

11 oggetto di intervento con accordo quadro in fase di conclusione;

28 oggetto di intervento con prossimo accordo quadro;

35 oggetto di prossimo sopralluogo;

32 di gestione condominiale;

33 di competenza dell’assegnatario;

70 in attesa di ulteriori aggiornamenti o altro.

