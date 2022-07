Questura di Messina, torna "a casa" il commissario Cardella - Tempostretto

Già ispettore alla Digos, da Commissario è assegnato all'ufficio Immigrazione

L’ufficio Immigrazione della Questura di Messina ha un nuovo funzionario: è il Commissario Giovanni Cardella.

In Polizia dal 2019, il dottor Cardella ha prestato servizio come vice Ispettore alla D.I.G.OS. della Questura di Messina dove fa ritorno, oggi, dopo aver frequentato e superato brillantemente il 110° Corso per Commissari della Polizia di Stato.

Il Questore Gabriella Ioppolo gli ha dato il benvenuto e lo ha assegnato a all’importante divisione.