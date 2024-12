“Raccolta differenziata, Messina settima in Italia e prima nel sud”

La soddisfazione di Messina Servizi Bene Comune nel commentare i dati Ispra, "in ascesa rispetto al 2023"

MESSINA -“La città di Messina conquista il 7° posto in Italia e il primo nel Sud per raccolta differenziata. Il rapporto Rifiuti urbani Ispra 2024 conferma Messina tra le eccellenze nazionali: con un 55,4% di raccolta differenziata nel 2023, la città scala al 7° posto tra le città italiane con oltre 200.000 abitanti e si riconferma al 1° posto tra le città del Sud Italia”. Messina Servizi Bene Comune, con presidente Maria Grazia Interdonato così commenta il risultato relativo all’analisi dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

E ancora: “In soli pochi anni, Messina ha compiuto una rivoluzione nella gestione dei rifiuti, passando da livelli critici a una leadership che la distingue su scala nazionale. Il salto rispetto al 53,5%, del 2022 che vedeva Messina al 8° posto, è un risultato straordinario, frutto di strategie mirate e dell’impegno condiviso tra amministrazione e cittadini. Questo traguardo non è solo un numero: è la prova concreta che un cambiamento radicale è possibile. Messina continua a guardare avanti, più vicina che mai all’obiettivo del 65% e pronta a confermarsi esempio virtuoso per tutto il sud Italia”.

Un aumento dell’organico di Messina Servizi e il nodo spazzamento

Nel frattempo, la partecipata ha assunto 70 nuovi dipendenti e poi altri 55, in primis per lo spazzamento, e ariverà il il numero di 720 operatori entro il 31 dicembre. L’obiettivo è potenziare proprio lo spazzamento, che rispetto alla raccolta differenziata rappresenta ancora un punto debole in diverse zone, acuito dalla tendenza di parecchi cittadini a sporcare la città. L’altro obiettivo è quello di raggiungere il 60 per cento nella raccolta differenziata.





Articoli correlati