Capo d'Orlando, scioperano gli operatori della Ekoservizi. Venerdì un incontro

In sciopero gli operatori della Ekoservizi, ditta incaricata nel comune di Capo d’Orlando del servizio di raccolta rifiuti. A far scattare la vertenza le mensilità non retribuite, tre al momento. Lo scorso aprile un altro incontro sul tema aveva attenzionato il mancato pagamento di otto mensilità, poi in parte retribuite.

Già in mattina si sono aperte possibilità di discussione, proiettandosi verso una possibile soluzione definitiva. Il primo cittadino ha incontrato la rappresentanza dei lavoratori impegnandosi a corrispondere parte di quanto dovuto. Intanto venerdì si tornerà a discutere della questione.