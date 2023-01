"Racconti di... Vino in versi per Quasimodo", convegno eno-letterario alla Filanda - Tempostretto

Roccalumera. Gli ospiti hanno avuto la possibilità di degustare 7 etichette di pregiato vino siciliano e di conoscerne le caratteristiche che lo contraddistinguono allietati da una piacevole musica da pianoforte

ROCCALUMERA – Un grande successo di pubblico e critica ha contornato la lodevole iniziativa culturale, tenutasi nei locali dell’Antica Filanda, promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Roccalumera e denominata: “Racconti di… Vino in versi per Salvatore Quasimodo”. Un convegno eno-letterario che ha visto anche la partecipazione attiva dell’Ais (Associazione italiana sommelier), del Parco Letterario “S. Quasimodo” e di Radio Empire. L’iniziativa, finalizzata ad incentivare la cultura eno-gastronomica del territorio locale e delle sue potenzialità, ha permesso di fornire un palcoscenico importante ai tanti relatori presenti, fra cui l’onorevole Giuseppe Lombardo, l’avvocato Carlo Mastroeni, presidente del Parco letterario Quasimodo ed il delegato Ais Taormina Gioele Micali, che hanno avuto modo di approfondire la tematica del vino legata alla poesia letteraria di Quasimodo.

Degustazione e musica

Durante la serata tutti gli ospiti hanno avuto la possibilità di degustare 7 etichette di pregiato vino siciliano e di conoscerne le caratteristiche che lo contraddistinguono allietati da una piacevole musica da pianoforte. Al termine dell’incontro l’assessore Natia Basile ha espresso parole di compiacimento sull’iniziativa organizzata: “Il convegno – ha dichiarato -pone l’accento su come sia possibile conciliare aspetti importanti che riguardano la cultura e le tradizioni eno-gastronomiche di un territorio; la scommessa per il futuro è quella di fare sistema affinché le nostre eccellenze locali diventino ambasciatori culturali delle nostre migliori tradizioni”. La serata si è conclusa con i ringraziamenti del pubblico presente in sala che si è complimentato con l’amministrazione comunale e con tutti i vari partner che hanno contribuito per l’ottima riuscita del convegno.