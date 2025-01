Raccuja. Cimitero abbandonato, urge la manutenzione

Fari accesi dall'opposizione in consiglio comunale sul degrado e la pericolosità tra le tombe

Raccuja – La minoranza in consiglio comunale accende i fari sul cimitero comunale, che sembra versare in uno stato di totale abbandono e dove urge una manutenzione generale.

Con un dettagliato dossiere fotografico (in allegato un estratto), il gruppo consiliare di opposizione, guidato dal consigliere Antonino La Bianca, segnala al sindaco e agli uffici competenti lo stato del camposanto. Secondo la minoranza il cimitero si trova in una “situazione di degrado e pericolo per la pubblica incolumità”.

Il gruppo sollecita degli interventi di messa in sicurezza urgenti. In molti punti, documentano le immagini, le lapidi sono ormai divelte, il terreno franoso, enormi voragini si aprono ovunque e i frontoni delle cappelle crollano.