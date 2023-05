Raccuja, è scontro sul consuntivo: opposizione abbandona l'aula - Tempostretto

Per la minoranza la delibera è illegittima. Intanto nel gruppo Leone subentra alla Tamigi, che lascia

RACCUJA – Sempre più teso il clima in consiglio comunale. La maggioranza approva il conto consuntivo ma la minoranza ha abbandonato l’aula e ora i consiglieri di “Coerenza, onesta e partecipazione” è sull’Aventino. E denunciano: “Delibera illegittima”

Nel gruppo consiliare c’è una new entry: dopo le dimissioni di Alessia Tamigi e la rinuncia al subentro di Mela Galati, entra in carica Sebastiano Leone. “A lui, che per tanti anni ha già partecipato con coerenza, lealtà, dedizione e senso di responsabilità alla vita amministrativa, formuliamo i migliori auguri di buon lavoro”, dichiara il gruppo in una nota ufficiale

Lo scontro tra maggioranza e opposizione è sempre più serrato. Per la minoranza la delibera di approvazione del consuntivo è illegittima perché approvata con la sola presenza della maggioranza durante l’ultimo consiglio comunale del 28 aprile scorso. “A causa delle irregolarità presenti nella proposta, il gruppo di opposizione, dopo aver chiesto i dovuti chiarimenti che sono arrivati in forme improbabili e ridicole, ha dovuto abbandonare l’aula per non rendersi complice degli abusi commessi”, scrive il gruppo in una nota ufficiale, che stigmatizza come “poco democratico” l’attegiamento del primo cittadino.



“D’altro canto ci saremmo aspettati un Presidente del Consiglio imparziale e garante, come dovrebbe,

dei diritti e delle prerogative di tutti i i consiglieri comunali.”, affonda la nota.