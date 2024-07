Racket colpisce impresa messinese a lavoro in Calabria, Ance denuncia “Non è caso isolato”

Danneggiato un mezzo della Isgrò costruzioni nel cantiere sulla Ss 182 del vibonese. La solidarietà dei costruttori messinesi

C’è l’ombra del racket dietro l’atto intimidatorio subito dall’impresa del messinese Isgrò Costruzioni sul cantiere della Ss 182 nel vibonese. Il Presidente di Ance Messina, Giuseppe Ricciardello, lancia l’allarme sugli altri casi subiti dalle imprese nella stessa area della provincia di Vibo Valentia.



Nel cantiere di Vazzano, durante i lavori di un tratto della Trasversale delle Serre, è stato danneggiato un mezzo d’opera.

Altre imprese vittime delle intimidazioni

“I costruttori messinesi comunicano la propria totale solidarietà alla nostra associata Isgrò Costruzioni srl – dice Ricciardello – La collega Rosalia Venuto ha subito denunciato il fatto increscioso alle autorità competenti, tra l’altro evidenziando che non si tratta di un episodio isolato in quella tratta, poiché anche altre imprese sono state fatte oggetto di diverse azioni intimidatorie, negli ultimi tempi”.

Ance a fianco delle imprese edili

La condanna della nostra associazione – conclude il presidente dei costruttori messinesi – è ferma e colgo l’occasione per ribadire che occorre sempre denunciare queste azioni vili perché siamo certi che gli inquirenti e la magistratura faranno luce su tutta la vicenda. In ogni caso, noi siamo pronti a fare la nostra

parte a tutela della categoria, perché il lavoro delle imprese edili non può essere messo a repentaglio da eventi di questo genere.”