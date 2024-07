Raddoppio ferroviario, Capitaneria autorizza prelievo di sedimenti a S. Alessio Siculo

Emessa l'ordinanza

MESSINA – La Capitaneria di Porto di Messina ha emesso un’ordinanza che autorizza l’impresa ad eseguire prelievi di sedimenti superficiali nel tratto di mare antistante il comune di S. Alessio Siculo. Questa attività fa parte dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Messina-Catania e si svolgerà tra il 4 e il 20 luglio. I prelievi saranno condotti dall’imbarcazione “Pellican I”, registrata presso la Capitaneria di Porto di Trapani, utilizzando palette e trivelle manuali. Le operazioni si terranno dall’alba fino alle 9 del mattino e dalle 19 fino al tramonto. Le coordinate specifiche dei punti di prelievo sono 37°54’25.75″N, 015°20’26.42″E, 37°54’54.76″N, 015°20’51.26″E, 37°55’00.49″N, 015°20’55.54″E, 37°55’06.20″N, 015°20’58.72″E, 37°55’12.37″N, 015°21’02.79″E, 37°55’17.85″N, 015°21’06.72″E, 37°55’23.69″N, 015°21’11.71″E, 37°55’29.92″N, 015°21’17.40″E, 37°55’36.99″N, 015°21’23.39″E, 37°55’46.47″N, 015°21’30.89″E, 37°55’53.77″N, 015°21’35.21″E e 37°55’59.47″N, 015°21’30.96″E.

Divieti e sicurezza

Durante il periodo di prelievo, sono imposti divieti per garantire la sicurezza delle operazioni e delle persone: è vietato nuotare, pescare, immergersi e navigare entro un raggio di 100 metri dall’imbarcazione impegnata nei prelievi. Le imbarcazioni che navigano nelle vicinanze devono mantenere una distanza di sicurezza e ridurre la velocità, prestando particolare attenzione alla navigazione dell’unità “Pellican I” e seguendo le norme di buona perizia marinaresca per evitare pericoli. I divieti non si applicano alle unità della Guardia Costiera, alle forze di polizia e alle unità militari.

Chiunque violi i divieti dell’ordinanza incorrerà in sanzioni amministrative e civili. Questa operazione è stata pianificata con l’obiettivo di minimizzare l’impatto ambientale e garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte. La Capitaneria di Porto di Messina ha invitato tutti a rispettare i divieti e le norme per facilitare il corretto svolgimento delle operazioni. L’ordinanza del Comandante C.V. (CP) Francesco Terranova assicura che i prelievi di sedimenti siano condotti in sicurezza, nel rispetto delle normative vigenti e con particolare attenzione alla tutela ambientale e alla pubblica incolumità.