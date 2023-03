Raddoppio Fs, agrumeti a rischio: trovata una soluzione - Tempostretto

Entro 15 giorni sarà realizzato un impianto provvisorio per l'irrigazione dei terreni a monte del cantiere

NIZZA DI SICILIA – Si lavora per evitare che gli agrumeti presenti a monte e a valle del tracciato del raddoppio ferroviario Taormina-Fiumefreddo restino senza irrigazione. Ad effettuare ieri un sopralluogo nell’area interessata è stato il deputato di Sicilia Vera – Sud chiama Nord, Giuseppe Lombardo, che la scorsa settimana aveva sollevato il problema promettendo che avrebbe vigilato.

“In attesa di trovare una soluzione definitiva – spiega Lombardo – il consorzio irriguo Nizza Alì ha pensato di realizzare una vasca di raccolta per irrigare i canali a valle e a monte del cantiere per il raddoppio. Si tratta di un intervento provvisorio in attesa dello studio di fattibilità per la soluzione definitiva che prevede tempi più lunghi. In questo modo mi è stato invece assicurato che al massimo entro 15 giorni l’impianto di irrigazione sarà funzionante e con le pompe sarà possibile fornire acqua ai terreni”. Al sopralluogo erano presenti Renzo Rossi e il geometra Francesco Morgante per il Consorzio Messina Catania Lotto Nord e Salvatore Maiorana per Italfer, Salvatore De Tommaso per il consorzio irriguo Nizza Alì.

La soluzione provvisoria prevista

