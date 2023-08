Radio Empire Summer Festival, musica protagonista nella cavea di Furci Siculo - Tempostretto

Lunedì 7 agosto si esibiranno artisti e gruppi musicali siciliani. Ecco il programma

FURCI – Lunedì 7 agosto la cavea di Furci Siculo ospiterà il Radio Empire Summer Festival. Si esibiranno in successione alcuni gruppi musicali provenienti prevalentemente dalla Sicilia Orientale. Faranno parte della serata gruppi folk del calibro dei Bellamorèa, il duo composto dai fratelli Emanuele e Francesco Bunetto originari di San Michele di Ganzaria (Ct) già protagonisti su Canale 5 nella trasmissione “Italia’s got talent”; direttamente da Paternò giungerà Maurizio Musumeci, in arte Dinastia, che può vantare un onorevole terzo posto nella sezione Nuove Proposte al Festival di Sanremo di qualche anno fa; ancora due fratelli, stavolta da Piazza Armerina, Giuseppe e Gianfilippo Santangelo, a dare forma al gruppo Taverna Umberto I: dai loro testi traspare tanta passione e un amore viscerale per la propria terra; e poi il blues alternativo dei catanesi di RadioSabir, ex NiggaRadio, con i loro testi intrisi di mediterraneità grazie ai quali hanno calcato i palchi di numerosi festival fra cui quelli del concerto del Primo maggio a Roma e che presenteranno alcuni brani del loro ultimo disco, il quarto.

E ancora, prenderanno parte al Radio Empire Summer Festival, gli Unavantaluna, il quintetto peloritano che ha recentemente veicolato la tradizionale musica popolare siciliana perfino al Womad lo scorso 10 giugno a Roma; i messinesi, Kaumas (Nello Mastroeni, storico leader dei Kunsertu) & Manua (vocalist tra le più interessanti di tutto il panorama musicale messinese), padre e figlia, che come prevedibile attingeranno dal loro ultimo album dal titolo “Vision”; ci sarà il giovane furcese Mattia Gallo, 19 anni e un fresco diploma da geometra, già protagonista a X-Factor Malta e infine l’altro artista locale Roberto Maimone.

La serata vedrà altresì la partecipazione dei direttori artistici della storica radio furcese, operativa sul territorio fin dal 1985, e saranno proprio loro assieme agli abituali conduttori dell’emittente ad allietare la kermesse che costituirà l’occasione per la presentazione al pubblico del nuovo palinsesto