Raffa incontra Basile: "Ecco i sei punti del M5s per confrontarci su Messina" - Tempostretto

Da via Garibaldi al decentramento: il movimento ha proposto al sindaco alcuni temi precisi su cui collaborare

MESSINA – La deputata messinese del Movimento Cinque Stelle, Angela Raffa, accompagnata da una delegazione di attivisti, ha incontrato questa mattina il sindaco Federico Basile. “La campagna elettorale è finita – ha spiegato – adesso è il momento di portare avanti una piena collaborazione istituzionale e lavorare insieme per la nostra Provincia. Il M5s – ha precisato la deputata – rappresenta una proposta politica alternativa al progetto di Cateno De Luca, ma lo faremo in maniera seria e propositiva”.

I lavori sul Viale Europa

Sono sei i punti proposti dal M5s per un confronto con l’amministrazione comunale. Il primo richiede una maggiore attenzione ed un presidio costante dei vigili urbani sul Viale Europa durante l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del parcheggio di interscambio “Europa centro”. “Gli attuali lavori – spiega Raffa – stanno creando disagi superiori alle attese al traffico ed ai residenti. Il Movimento 5 Stelle chiede un impegno rafforzato per un aumento dei controlli e per prevenire tutti quei comportamenti che possono aggravare la situazione”.

Il Parcheggio Cavalcavia

“Prevedere una tariffa ridotta per sostare nel Parcheggio Cavalcavia San Raineri”, è la seconda proposta avanzata al sindaco Basile. “Quando era gratuito era sempre pieno – continua Angela Raffa – ora è vuoto. Si potrebbe prevedere una tariffa scontata del 50%, che ha il vantaggio di essere una formula conosciuta e familiare all’utenza perché precedentemente in vigore in molte zone cittadine”.

Le proposte alla Regione

“Abbiamo proponiamo al sindaco di avanzare alla Regione Siciliana la richiesta affinché gli uffici dell’osservatorio turistico regionale trovino sede a Messina. Siamo è il primo porto crocieristico dell’Isola, la prima provincia per presenze turistiche. Un’altra richiesta – prosegue la deputata messinese – è quella che ka Presidenza della Regione Sicilia apra una sede operativa anche a Messina, come già a Catania. Messina è una delle tre città metropolitane dell’Isola. Negli anni passati tante realtà a Messina hanno chiuso (ospedale militare, Banca d’Italia), oppure sono state fortemente ridotte (basti pensare alle dismissioni operate da Ferrovie dello Stato), così impoverendo il tessuto economico cittadino”.

Angela Raffa e Federico Basile

Decentramento

Sul decentramento il Movimento 5 Stelle ritiene che sia “prioritario dare seguito al più presto agli impegni presi con i cittadini, anche per contrastare il fenomeno della sfiducia verso le istituzioni”. A Basile è stato chiesto di avviare in tempi brevi: la creazione di una settima circoscrizione che coincida pressapoco con il territorio del richiedente comune non costituitosi di Montemare; di valutare l’istituzione di un organismo consultivo, senza oneri, denominato “Consiglio dei Villaggi” che possa aumentare la partecipazione e limitare il senso di isolamento che viene avvertito da interi villaggi periferici cittadini.

La biblioteca

Prolungare gli orari di apertura della Biblioteca Comunale Tommaso Cannizzaro presso il Palacultura, è la quinta richiesta del Movimento Cinque Stelle al sindaco Basile. “Attualmente – spiega Angela Raffa – è aperta dal lunedì al venerdi dalle 09 alle 13, Martedi – Mercoledi – Giovedi dalle 15 alle 16:45. Sabato e domenica chiusa. Si parla tanto di giovani e poi offriamo servizi tra i più scarsi d’Italia”.

Via Garibaldi

Infine, il sesto punto del M5S per Messina riguarda la valorizzare di via Garibaldi con l’installazione di panchine ed adeguato arredo urbano. “Qualsiasi progetto di mobilità sostenibile, ztl, aree pedonali, servizi per favorire gli spostamenti in bici – conclude Raffa – non funzionerà se non si pensa come “centro”, e si fornisce dei relativi servizi, tutta la zona di Messina che parte da piazza Castronovo ed arriva a Provinciale”.