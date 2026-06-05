Raffica di furti a Sant’Agata, tre arresti

La Polizia ha fermato due giovani fratelli che avevano preso di mira un negozio

Hanno 18 e 21 anni i due fratelli arrestati per furto aggravato dalla Polizia, che li ha sorpresi in azione. In manette anche un 39enne. I tre sono stati individuati tra il 3 e il 4 giugno dopo la segnalazione alla centrale operativa da parte di un cittadino: “Qualcuno sta rubando nel negozio vicino”, diceva in sostanza chi ha telefonato, permettendo agli agenti di arrivare prima che i ladri potessero dileguarsi dall’esercizio commerciale preso di mira, una rivendita al dettaglio. Nell’auto utilizzata per il colpo c’erano anche gli arnesi di scasso, e i due registratori di cassa che erano stati appena portati via dal negozio, insieme agli indumenti usati per il travisamento. L’auto è stata sequestrata e i tre rinchiusi in carcere a Barcellona, in attesa dell’udienza di convalida.

Banda dei furti in azione?

Nelle scorse settimane i Carabinieri avevano denunciato cinque persone per furto, dopo le perquisizioni in casa di alcuni sospettati dove è stata recuperata refurtiva rubata per oltre 40 mila euro. Tra gli oggetti trovati, in particolare le attrezzature scolastiche che erano state portate via del liceo classico santagatese, restituite all’istituto. Dopo l’operazione erano continuati però i colpi, dice una comunicazione ufficiale della Polizia, da qui i controlli straordinari che hanno permesso, grazie alla segnalazione di un cittadino, di intervenire tempestivamente. I tre arrestati saranno ora interrogati. I due fratelli hanno dei precedenti guai con la giustizia.