Raffica di furti a scuole e bar a Sant’Agata e dintorni, 5 denunciati

Restituite al liceo classico le attrezzature rubate, Cc e Polizia recuperano refurtiva per 40 mila euro

Quando le diverse forze dell’Ordine lavorano insieme, mettendo da parte le rivalità, i risultati arrivano in fretta. Ne è prova l’operazione congiunta di Carabinieri e Polizia a Sant’Agata Militello che in poco tempo sono riusciti ad individuare i responsabili della scia di furti messi a segno nei giorni scorsi e che avevano allarmato la cittadinanza. Quasi tutta la refurtiva è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari, merce per un valore di oltre 40 mila euro complessivi.

Scuole e bar prese di mira

Cinque le persone denunciante per furto e ricettazione, che devono rispondere dei colpi ai danni di due istituti scolastici, un centro per l’impiego, un bar e diversi altri esercizi commerciali tra Sant’Agata, Acquedolci e San Fratello. Quando hanno stretto i sospetti sui presunti responsabili, Carabinieri e Polizia hanno fatto scattare le perquisizioni in contemporanea, trovando nelle loro abitazioni vari capi di abbigliamento ritenuti compatibili con quelli utilizzati durante i furti, diversi oggetti da scasso, oltre che svariata furtiva tra cui tagliandi “Gratta e vinci” e i dispositivi informatici destinati alle attività didattiche portate via dalle scuole visitate.

Tornano al liceo classico le attrezzature rubate

In particolare è stata recuperata la quasi totalità della refurtiva rubata al liceo classico di Sant’Agata di Militello, che aveva costituito uno degli episodi più gravi. Recuperato anche lo scooter rubato che i ladri avevano usato per alcuni colpi, abbandonato poco lontano.