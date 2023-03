Ragazzino spaccia hashish, denunciato alla Procura per i minorenni - Tempostretto

L'intervento dei carabinieri a S. Agata di Militello. Denunciati 12 giovani

Azione antidroga a Sant’Agata di Militello. Un minorenne è stato sorpreso, in una zona del centro cittadino di S. Agata di Militello, mentre cedeva hashish ad altri giovani. Il ragazzo è stato denunciato per spaccio di droga alla Procura per i minorenni. I carabinieri delle Compagnie di Milazzo, Sant’Agata di Militello e Mistretta hanno segnalato 12 persone, età tra i 18 e i 25 anni, alla prefettura di Messina per l’uso di droga.

Nel fine settimana, i carabinieri hanno pure denunciato nove persone per guida sotto l’influenza di alcool, risultate positive con tassi alcolemici ben superiori ai limiti previsti, e altre due per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.