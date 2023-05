Rally dei Nebrodi, iscrizioni in corso per l'evento di inizio giugno - Tempostretto

Possibile inviare le adesioni fino a mercoledì 31 maggio, la gara messinese è valida per la Coppa Rally di 8^ Zona e Campionato Siciliano, organizzata da Cst Sport

Sono in corso le iscrizioni al 23° Rally dei Nebrodi. È entrata nella fase operativa la gara messinese che il 10 ed 11 giugno sarà secondo round di Coppa Rally 8^ Zona e Campionato Siciliano, l’apprezzata e partecipata serie promossa dalla Delegazione Aci Sport Sicilia. Sarà possibile inviare le adesioni, secondo la procedura regolamentare di Aci Sport, fino al prossimo mercoledì 31 maggio.

A pieno regime la macchina organizzativa che vede lo staff di Cst Sport, capitanato dall’infaticabile Luca Costantino, far diventare sempre più proficua e intensa la collaborazione con i comuni di Sant’Angelo di Brolo, Piraino e Raccuia. Il rally è un volano valido ed efficace, oltre che collaudato, di promozione per un territorio dalle tante meraviglie e risorse da scoprire.

Nel 2022 vittoria di Marco Pollara con Daniele Mangiarotti su Skoda Fabia per le storiche il successo andò a Michele Valenti e Maurizio Agostino su Porsche Carrera.

Collaborazione con i comuni siciliani

A conferma della salda collaborazione con le amministrazioni locali, oltre ad alcune realtà private di spicco, l’ubicazione della Direzione Gara, parco partenza dello start e del traguardo nel cuore di Sant’Angelo di Brolo, il caratteristico centro nebroideo con le sue mille meraviglie. Altro centro pronto ad accogliere centro servizi verifiche, parco assistenza e riordino notturno è Gliaca di Piraino, l’apprezzata località balneare che si affaccia sul mar Tirreno offrendo preziose occasioni di relax e scoperta di tradizioni eno-gastronomiche. Centro tutto da scoprire è Raccuia, scrigno di storia,

arte e cultura dell’entroterra nebroideo.

Il cronoprogramma del Rally dei Nebrodi

Dopo l’ufficializzazione dell’elenco iscritti le prossime tappe d’avvicinamento alla competizione saranno le ricognizioni autorizzate, venerdì 9 giugno, quando si aprirà il centro verifiche e distribuzione radar presso l’hotel La scogliera di Gliaca di Piraino e si procederà alle prime operazioni preliminari con la distribuzione dei road book.

Sabato 10 giugno le verifiche e lo shakedown, i test con le auto da gara. Alle 14.30 le auto entreranno in parco partenza a Sant’Angelo di Brolo da dove il primo equipaggio lascerà la pedana alle 15.30. Subito le sfide cronometrate con PS nella stessa serata prima del riordino notturno. Domenica 11 giugno i rimanenti crono che delineeranno la classifica, poi i vincitori saranno premiati in Piazza santa Maria, nuovamente a Sant’Angelo di Brolo dalle 18.30. Direzione Gara e centro servizi sempre a sant’Angelo di Brolo presso il Palazzo della Cultura, in via San Giovanni.

