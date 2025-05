Rally dei Nebrodi, superata quota cento equipaggi iscritti

Nell'edizione numero 25 saranno in cento equipaggi iscritti alla gara moderna, più undici nella sezione auto storiche

L’edizione numero 25 del Rally dei Nebrodi bagnata dalla tripla cifra con un’entry lista da record. Saranno infatti 111 al via, 100 equipaggi per la gara moderna e 11 nella sezione riservata alle auto storiche. Sulle strade che fiancheggiano i monti, affacciate sul mare della provincia messinese si delinea quindi completamente un’edizione speciale della corsa. Un risultato che conferma il prestigio di una manifestazione ormai centrale nel panorama siciliano e nazionale, organizzata con passione e competenza dalla CST Sport e valida come 3° round della Coppa Italia Rally di 9ª Zona, oltre che per il Campionato Siciliano ACI Sport. La competizione conta come sempre sull’entusiasta affiancamento del territorio e delle Amministrazioni Comunali coinvolte. La gara si svolgerà da sabato 31 maggio e si concluderà domenica 1 giugno.

A guidare il gruppo dei pretendenti alla vittoria assoluta nella classe regina Rally2-R5 ci sarà l’equipaggio formato da Marco Pollara e Giuseppe Princiotto, con il primo palermitano originario di Prizzi e il secondo messinese di Librizzi, portacolori della scuderia CST Sport. Pollara, già vincitore dell’edizione 2024, torna al Nebrodi forte della recente affermazione al Rally del Sosio e dello straordinario settimo posto assoluto conquistato nella Targa Florio valida per il Campionato Italiano. Tra i principali rivali anche il messinese jonico di Pagliara Emanuele La Torre, qui con Rosario Merendino alle note, al via con i colori del Team Automobilistico Phoenix, giovanissimo talento vincitore della seconda tappa CRZ della Targa Florio e anch’essi su Skoda Fabia. Sempre competitivi e costantemente tra i migliori anche Marcello Rizzo e Antonino Pittella, in forza al Rally Team New Turbomark, anche loro da Messina e più volte protagonisti di piazzamenti nella top five assoluta.

In un parterre di altissimo livello, spiccano anche il santangiolsese Carmelo Galipò e Antonino Marino, in gara per Nebrosport, e l’altro peloritano Giovanni Celesti affiancato da Mirko Lo Piano, con i colori di EM Management, entrambi equipaggi con lunga esperienza nei rally isolani. A rappresentare la provincia di Agrigento sono Pasquale Craparo con il nisseno Giovanni Lo Verme per Island Motorsport, e Maurizio Mirabile navigato da Calogero Calderone, con i colori della CST Sport e unica vettura diversa tra le R5: la Citroën C3. Completa lo schieramento di alto profilo Filippo Ferraro affiancato da Angelo Bruno, in gara per Nebrosport e pronti a inserirsi nella bagarre con ambizioni da outsider.

Gli altri iscritti al 25° Rally dei Nebrodi

Accanto alle vetture di classe regina, nella RC2N trovano posto anche le interessanti proposte della categoria N5, R4 e N4. Su Citroën DS3 N5 saranno in gara i messinesi Maurizio Rizzo e Massimo D’Angelo, in rappresentanza del Team Phoenix, equipaggio spesso protagonista anche nella parte alta della classifica assoluta. In classe R4, con la più performante delle Mitsubishi Lancer Evo X, ci saranno i rientranti brolesi Filippo Bellini e Alessandra Gregorio per la scuderia Sikelia, mentre tra le N4 tornano in azione il trapense Mauro Cacioppo con l’agrigentino Gerlando Montana ancora per Phoenix e Agostino Craparo e Claudio Palermo dell’Island Motorsport, con le Evo IX

Nel gruppo RC3N si profila una sfida tra le Super 1600 e le 4×4: a guidare l’elenco è un altro agrigentino, Domenico Morreale, affiancato da Giuseppe Scolaro, in gara su Renault Clio, poi Mariano Bruno, navigato dalla figlia Giorgia Maria, che ritornano sulla Fiat Punto, mentre sarà su Ford Fiesta l’equipaggio composto da Salvatore Lo Vano e Giovanni Tindaro Lo Neri. Le moderne e compatte giapponesi saranno rappresentate da ben due Toyota Yaris GR, affidate a due equipaggi di esperienza: Carlo Stassi – Massimiliano Migliore e Cristoforo Di Miceli – Antonio Marchica.

Tra le due ruote motrici, il gruppo che promette più scintille è quello della classe Rally4, che vede schierate ben quindici Peugeot 208 GT Line Turbo. La sfida è serratissima e raccoglie il meglio del panorama siciliano giovanile e non solo, con nomi di assoluto valore. A guidare il gruppo c’è il palermitano di San Giuseppe Jato Rosario Cannino affiancato da Giuseppe Buscemi, con i colori del Team del Mago, già vincitori della Coppa Rally4 nel 2024 e freschi trionfatori anche alla recente Targa Florio. Stesso team per Andrea Nastasi e Giuseppe Stassi, mentre Giuseppe Gianfilippo con Michele Castelli e l’esperto Franco Carmelo Molica, saranno in gara per la Scuderia Sunbeam. Alessio Pollara con Sergio Raccuia e Giuseppe Airò Farulla con Alfredo Cicirello rappresenteranno in questa categoria durissima i colori della CST Sport. A tenere alta la bandiera del Rally Team New Turbomark ci penseranno Angelo Bruno con Massimo Giacobbe. Chance anche per Dario Salpietro e Francesco Galati della Nebrosport.

Altrettanto affascinante si preannuncia la sfida tra le aspirate della classe Rally4-R2, che vede in totale otto equipaggi al via. Su tutti spiccano Andrea Piero Mogavero e Christian Coco, con i colori del Team Phoenix, reduci da una prova maiuscola alla Targa Florio CRZ dove hanno conquistato sia la classe che il gruppo. A contendergli il primato saranno il figlio d’arte Jerry Pio Mingoia e Salvatore Giglio, in gara per Ro Racing, e il nisseno Carlo Nicoletti affiancato da Salvatore Cancemi, portacolori della CST Sport, altro giovane poliedrico protagonista di grandi ambizioni. A completare il gruppo RC4N ci sono anche le due vetture della classe A7, la Peugeot 306 di Danilo Gibella – Francesco Tamburo e la Renault Clio di Santo e Daniele Di Perna oltre alla classe A6 con due equipaggi davvero competitivi con le Peugeot 106: da Santa Teresa di Riva Michele Coriglie insieme a Federici Grilli di Af Sport e da Mussomeli Pio Scannella con Francesco Galipò, anche loro CST Sport.

Passando al gruppo R5CN, alcuni volti noti come Rosario Siragusano al volante di una delle Renault Clio RS Line di classe Rally5, mentre tanta esperienza arriva dalla classe N3 con Giovanni Catania – Alessandro Anastasi, Nazareno Pellitteri – Michele Lo Monaco e Franco Alibrando – Vincenzo Aprile, tutti su Renault Clio RS. Ricco l’elenco della sempre accesa classe N2, con quattordici Peugeot 106 pronte a sfidarsi senza esclusione di colpi. Tra le RS spicca l’inedito equipaggio ancora di una Peugeot 106 da 1400 c.c. formato da Massimiliano Minutoli ed il rientrante Armando Battaglia, l’appassionato assessore del Comune di Messina ed il dirigente sportivo che torna in abitacolo dopo 20 anni e tanti successi nella classe N2 come pilota.

Al centro della scena anche le auto storiche saranno protagoniste al 25° Rally dei Nebrodi, con 11 equipaggi pronti a rievocare l’epoca d’oro del motorsport. Nel 4° raggruppamento, occhi puntati sull’inossidabile “Gordon” e Salvatore Cicero con la Ford Sierra della Island Motor Sport e ai due equipaggi con le R 5 Gt Turbo Paolo Vito Mistretta – Andrea Cangemi per il team del Mago e Maurizio e Delia Calabria per CST Sport. Assoli in 3° raggruppamento per Luigi e Giovanni Marino su A 112 Abarth e in 2° raggruppamento Italo Ricevuti- Monica Catalano su BMW 2002 entrambi equipaggi Island motor Sport.

