Rally di Taormina, all’evento del weekend iscritti 97 equipaggi

Tra i partenti i messinesi Novelli, due volte vincitore, e Rizzo, che ha sfiorato il successo lo scorso anno, ed il pluri campione italiano Nucita

TAORMINA – Sarà un’edizione eccezionale del Rally Taormina e dell’Historic Legend quella che andrà in scena il prossimo weekend nel fantastico scenario della riviera ionica. Prima conferma arrivata con 97 adesioni regolari. Sabato 23 e domenica 24 novembre a sfidarsi sulle strade dell’hinterland taorminese saranno alcuni dei migliori equipaggi siciliani e una forte rappresentanza d’oltre stretto, per uno spettacolo sicuramente di altissimo livello.

Venerdì 22 novembre alle 19:30 presso il centro servizi di Villa Ragno, il Sindaco di Santa Teresa Riva ed i rappresentanti delle Amministrazioni comunali coinvolte, unitamente agli organizzatori, porgeranno il benvenuto del territorio agli equipaggi ed ai team. “Per noi questa entry list è già un successo – ha dichiarato Claudio Zagami – che ci spinge a dare il massimo sotto il profilo organizzativo per procedere verso la conferma della titolazione, che scatterà definitivamente dopo lo svolgimento della gara”.

97 gli iscritti al Rally di Taormina

L’elenco dei protagonisti del Rally di Taormina e dell’Historic Legend, ancora in fase di approvazione, sfiora i cento, con nomi di spicco fra gli equipaggi di casa e non solo. Si rinnova innanzitutto la sfida di vertice con le Skoda Fabia che ha caratterizzato l’edizione 2023, tra Diego Novelli e Marcello Rizzo, con il due volte vincitore che cambia ancora navigatore dopo Ananstasi e Longo, al suo fianco avrà infatti l’esperto Maurizio Messina, mentre Antonino Pittella sarà come sempre con Rizzo.

Vedette del “Taormina 2024” sarà il già campione Italiano Andrea Nucita, che non ha resistito al richiamo delle strade di casa e insieme a Fabiano Cipriani sarà anche lui al via su Skoda. Più volte titolato a livello giovanile e successivamente con la Peugeot nel Campionato 2RM, nel palmares del driver di Santa Teresa Riva spicca il successo alla Targa Florio del 2018 su Hyundai.

Sempre con le apprezzate vetture boeme sarà della partita il nisseno Salvatore Di Benedetto 4° lo sorso anno e quest’anno in gara con Salvatore Lo verme ancora per un fantastico debutto in classe regina il giovane figlio d’arte Emanuele la Torre affiancato da un altro navigatore di lungo corso Gianfranco Rappa. A rappresentare in classe R5 gli equipaggi di oltre stretto, saranno Christian Cavalli e Michel Ramoni su Volkswagen Polo Gti.

I partecipanti nelle altre categorie

Passando alla classe Rally 4, saranno ben 10 gli equipaggi a sfidarsi con le Peugeot 208 in versione Turbo: occhi puntati ancora su un pilota di casa ovvero Michele Coriglie che insieme a Federico Grilli è salito per le due edizioni precedenti sul terzo gradino del podio assoluto.

Brilla la presenza della padrona di casa Jessica Miuccio che avrà alle note Sabatino Pagnozzi sulla Renault Clio di classe N3 per i colori del sodalizio organizzatore. Fra gli equipaggi delle altre categorie che nell’edizione del 2023 hanno ben figurato rispettivamente con il quinto e sesto posto assoluto, tornano anche Angelo Sturiale e Claudia Gentile con la Peugeot 106 di classe A7 e Salvatore Venuti e Santo Triolo anche loro Peugeot 106, ma di classe Racing Start Plus 1600.

Saranno 13 gli equipaggi a sfidarsi nel Rally Taormina Historic Legend, di questi in evidenza con le porsche di 3°Raggruppamento Natale Mannino e Giacomo Giannone che nel hanno sfiorato il titolo tricolore 2024 e Antonio Di Lorenzo e Francesco Cardella.

