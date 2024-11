Rally di Taormina, continuano ad arrivare le iscrizioni

Sulle strade della Perla dello Jonio si concluderà, il 23 e 24 novembre, la stagione automobilistica siciliana

TAORMINA – Mancano due settimane all’edizione 2024 del Rally di Taormina e al Rally di Taormina Historic Legend e lo staff organizzativo della New Turbomark rally ha intensificato in maniera alacre il lavoro a cominciare dal controllo di tutto il percorso di gara con particolare attenzione ai tratti cronometrati che saranno allestiti nei giorni che precedono il rally. Fin qui tutto ok, nel frattempo cresce l’attesa per conoscere i nomi dei partecipanti soprattutto di quei piloti che verranno da oltre stretto ad accrescere ulteriormente il livello che quindi si annuncia molto alto.

La perla ionica è pronta ad accogliere tutti, non solo i driver, ma i team, gli addetti ai lavori e i tanti appassionati che abbineranno all’aspetto sportivo quello turistico, soggiornando per 48 ore in una delle location più belle d’Italia. C’è comunque ancora tempo per aderire, le iscrizioni chiuderanno infatti mercoledì 13 novembre.

Il programma del Rally di Taormina

Si annunciano spettacolari, partenza e arrivo con il palco montato nel “Piazzale della Funivia”, da cui si può godere della vista della incomparabile Isolabella. Lo start è fissato alle 14.03 di sabato 23 novembre poi le vetture si dirigeranno verso la PS.1 Scifi-Limina di 8,20 Km in programma alle 14.33, cui seguirà alle 15.41 l’attesa prova spettacolo, Città di Roccalumera di 1,6 Km. Gli equipaggi faranno il riordino a Furci Siculo prima di rientrare in Parco Assistenza. Alle 18.03 è previsto il secondo passaggio, alla luce dei fari sulla Scifi-Limina, quindi il riordino notturno, nuovamente a Furci Siculo.

Cinque prove caratterizzeranno la seconda giornata. Si comincia con la Misserio – Savoca di 9,25 che per la prima volta si effettuerà alle 9.03 poi alle 12,21 e alle 15,39, mentre i due passaggi sulla Casalvecchio di 6,25 saranno alle 9.41, 12,59. Arrivo a Taormina ancora presso il Parcheggio della Funivia alle 16.29, dopo 277,87 chilometri di cui 58,25 di prove speciali.

Articoli correlati