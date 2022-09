Randagismo, torna il servizio di sterilizzazione a Barcellona e Torrenova - Tempostretto

Nuovo ambulatorio a Torrenova e ulteriori visite a Barcellona per gli amici a 4 zampe

MESSINA – Dopo il potenziamento degli ambulatori, l’Asp riavvia a pieno regime il servizio di sterilizzazione e visite veterinarie negli ambulatori di Torrenova e Barcellona. A Torrenova in particolare a luglio scorso sono stati inaugurati i nuovi locali, dove si visita due giorni a settimana e si effettua il servizio di sterilizzazione, previa iscrizione all’anagrafe felina e canina.

Più servizi per gli amici a quattro zampe e per gli animali di territorio, quindi, per i comuni della zona tirrenica e nebroidea, dove il problema del randagismo è particolarmente sentito. In entrambi gli ambulatori i veterinari e il personale dell’Azienda sanitaria si alternerà per garantire l’operatività degli sportelli e il servizio di soccorso a chiamata.

Due anni fa l’Asp Messina ha speso circa 2mila 600 euro di attrezzature per entrambe le stretture e bandito la gara per la fornitura di altro materiale specialistico, importo a base d’asta poco meno di 30 mila euro.

