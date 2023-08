Rapinata da tre malviventi la filiale Unicredit di Giardini Naxos - Tempostretto

Dopo aver forzato una porta si sono fatti consegnare le banconote dai dipendenti. La Fabi chiede il ripristino del servizio di guardiania

GIARDINI NAXOS – A distanza di meno di un mese dalla rapina perpetrata ai danni della Filiale Unicredit di Barcellona Pozzo di Gotto, oggi si è verificata una nuova rapina, questa volta ai danni della filiale Unicredit di Giardini Naxos. Tre malviventi si sono introdotti, a sportello chiuso, forzando una porta e facendosi consegnare le banconote rinvenute nell’impianto bancomat dagli impiegati che, a quell’ora, erano intenti alla gestione dei mezziforti.

“Per fortuna – sottolinea Massimo Pellegrino, coordinatore provinciale della Federazione Autonoma Bancari Italiani – nulla è accaduto ai due unici dipendenti presenti in filiale. Questi atti criminosi, purtroppo ultimamente sono in aumento e non ci lasciano per nulla tranquilli per il futuro, infatti abbiamo già avanzato al management dell’istituto di credito in questione, la richiesta di ripristino del servizio di guardiania quale primo deterrente”.