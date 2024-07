Rds Summer Festival: modalità, accesso e orari. Le informazioni sull’evento in piazza Duomo

Messina si prepara a due giorni di musica e divertimento

MESSINA – L’attesa per l’Rds Summer Festival è finalmente giunta al termine. Oggi, venerdì 12 luglio, e domani, sabato 13 luglio, piazza Duomo si trasformerà in un palco a cielo aperto per accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell’estate. Per garantire un’esperienza sicura e piacevole a tutti i partecipanti, l’accesso all’evento sarà regolamentato in modo rigoroso. L’ingresso sarà consentito solo ai possessori di un Qr code personale, indispensabile per entrare. Chi non è in possesso di questo codice non potrà accedere all’area dell’evento. Viene raccomandato di non accalcarsi ai varchi di ingresso per evitare disagi e rallentamenti.

Gli spettatori potranno accedere a piazza Duomo attraverso i varchi situati in via I Settembre angolo via Cesare Battisti e in Strada San Giacomo angolo via G. Garibaldi. Questi ingressi saranno aperti a partire dalle 18,30. Viene raccomandato di arrivare con un po’ di anticipo per evitare lunghe attese e facilitare il flusso di persone. Un’attenzione particolare è riservata alle persone con ridotta mobilità, alle donne in gravidanza e ai genitori con neonati. E’ stato predisposto un apposito varco sul Corso Cavour per garantire un accesso agevolato e senza complicazioni a questi partecipanti. Anche per loro l’ingresso sarà consentito a partire dalle ore 18,30. L’Rds Summer Festival promette di essere un evento spettacolare, ricco di musica e divertimento. Vien fatto notare dagli amministratori comunali che seguendo le istruzioni su modalità di accesso e orari, si potrà vivere appieno l’esperienza del festival in sicurezza e tranquillità.