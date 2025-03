Reazione di Akademia Messina, vittoria piena ai danni dell’Itas Trentino

Le siciliane tornano a vincere una partita grande risposta in campo dal gruppo allenato da coach Bonafede

TRENTO – Akademia Sant’Anna torna alla vittoria ottenuta questo pomeriggio SanbàPolis di Trento contro l’Itas Trentino nella quinta giornata che ha chiuso l’andata della seconda fase. Le atlete di coach Bonafede hanno quindi chiuso la striscia di due sconfitte consecutive al tiebreak e sono tornate a vincere ottenendo anche l’intera posta su un campo non certamente semplice. Diciottesima vittoria in stagione, nona fuori casa e Akademia che torna a respirare in classifica salendo a quota 53 punti. Si attende ora l’esito di Macerata contro Busto Arsizio per capire quale sarà la nuova classifica, al momento Macerata ha 53 punti e Busto Arsizio 49.

Nello starting six coach Bonafede sceglie Carraro-Diop sulla diagonale palleggiatore-opposto, in banda Rossetto nuovo capitano e Vernon, centrali Modestino e Olivotto con libero Giorgia Caforio. A differenza delle scorse partite non c’è stato bisogno di ricorrere alla panchina. Solita partita da più di venti punti di Diop che chiude a 28, segue Vernon a 19, Modestino a 17 nominata migliore in campo, Rossetto a 11 e Olivotto a 10. In stagione solo contro Brescia all’andata nella stagione regolare in cinque giocatrici erano andate in doppia cifra come stasera ma in quel caso Diop sottotono.

Itas Trentino – Akademia Sant’Anna 1-3

Nel primo set l’equilibrio dura fino al 6 pari poi Modestino e Rossetto scavano il solco (6-9). Reazione locale con Trento che impatta sul dieci pari e allunga sul 13-10. Messina risponde ma le due squadre si inseguono fino a praticamente le fasi finali quando Diop mette la parola fine al parziale sul 23-25.

Nel secondo inizia decisamente in discesa il set con Messina che scappa 0-5. Massimo vantaggio toccato poco dopo sul 6-13. La reazione locale le porta sul 14-17 poi le ospiti riprendono in discorso e si involano abbastanza facilmente fino a chiudere 18-25.

Parte meglio anche nel terzo set Akademia che si porta 0-3. Trento rientra sul sei pari e prova la fuga sul 13-10. Allungando poi fino al massimo vantaggio di 19-14. Akademia subisce fino al 24-19 poi dopo l’errore in battuta di Kosareva trova quattro punti consecutivi di Diop. L’opposto peloritano annulla anche in quinto set point ai vantaggi, ma poi Zojzi dall’altra parte della rete regala il parziale a Trento per 28-26.

Nell’ultimo set l’equilibrio regge fino al quattro pari, poi Messina scappa 4-8. Trento non molla e ritorna in parità, serve una nuova accelerazione ospite firmata Vernon e Rossetto per scappare nuovamente 8-11. Stavolta è l’allungo buono con Messina che non si guarderà più indietro, massimo vantaggio sul 15-22 e partita ormai in cassaforte. Nel finale punti da Modestino e Vernon che fissano il set sul 16-25.

Tabellino

Parziali: 23-25, 18-25, 28-26, 16-25.

Durata: 26′, 25′, 32′, 25′.

Arbitri: David Kronaj & Antonino Di Lorenzo, Mirco Crivellaro (videocheck).

Mvp: Dalila Modestino, centrale di Akademia Sant’Anna Messina.

Itas Trentino: Ristori 7, Zeni ne, Weske 3, Batte 0, Zojzi 6, Marconato 3, Flori 0, Bassi 10, Prandi 1, Molinaro 7, Iob ne, Pizzolato 5, Kosareva 12.

Allenatore: Davide Mazzanti. Assistente: Michele Parusso.

Akademia Sant’Anna: Bozdeva ne, Norgini ne, Olivotto 10, Carraro 2, Modestino 17, Vernon 19, Rossetto 11, Mason ne, Trevisiol ne, Caforio 0, Babatunde ne, Guzin ne, Diop 28.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.