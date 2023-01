Reddito di cittadinanza. A Milazzo 4 progetti per i beneficiari

Quattro progetti di pubblica utilità, a Milazzo, che coinvolgeranno i percettori del reddito di cittadinanza nel corso del 2023

MILAZZO – Via libera dalla giunta Midili a quattro progetti di pubblica utilità destinati ai percettori del reddito di cittadinanza. Si tratta di progettualità studiate dal settore politiche sociali, guidato dall’assessore Pasquale Impellizzeri, che saranno attivati nel corso del 2023.

Nello specifico, il primo dei progetti riguarda la manutenzione e la cura delle strutture comunali -compresi gli edifici scolastici. Ai percettori del reddito selezionati (40 in totale di cui 20 individuati dai case-manager e 20 dal centro per l’impiego) si affiancheranno gli operatori comunali, insieme ai quali sarà svolta attività di pulizia, cura e manutenzione delle strutture. Il progetto prevede un minimo di 8 ore settimanali e un massimo di 16 ore.

Altro progetto riguarda, invece, riguarderà la cura e la manutenzione del verde pubblico interessando piazze, marciapiedi, ville, parchi giochi e il cimitero comunale. Ad essere coinvolti saranno 40 soggetti che hanno aderito al patto di inclusione e al patto per il lavoro.

Spazio al sociale, quindi, con un progetto destinato all’assistenza di anziani, disabili e minori. Saranno in totale 20 le persone coinvolte, che lavoreranno affiancate dagli operatori di associazioni ed enti ospitanti. Tra le principali attività previste, la prenotazione di visite per anziani, disabili e soggetti in stato di bisogno oltre ad assistenza domiciliare e doposcuola per i bambini.

Ultimo progetto, quindi, destinato agli studenti diversamente abili. Al progetto potranno partecipare 20 percettori del reddito di cittadinanza che si affiancheranno nelle scuole agli operatori socio-assistenziali per fornire supporto nelle attività di sostegno agli studenti.

Per l’attivazione dei progetti bisognerà adesso attendere soltanto l’inserimento nella piattaforma Gepi, alla sezione catalogo Puc del Comune di Milazzo. Le risorse destinate, si legge in una nota, proverranno dal fondo povertà 2019.