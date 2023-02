Redistribuzione, lavoro e clima: a Reggio, Elly Schlein declina le sue tre parole-mantra - Tempostretto

La tappa reggina dell'antagonista di Bonaccini nella "fase 2" delle Primarie chiude il suo 'giro' calabrese. Una Sinistra cercata al grido di "Parte da noi"

REGGIO CALABRIA – Elly Schlein arriva a Reggio Calabria in serata, a chiusura del suo articolato giro per la Calabria: prima tappa Cosenza, poi Catanzaro.

E infine, al Cineteatro Metropolitano, in riva allo Stretto.

Numerosi ‘big’ ad attendere Elly

Ci sono tanti esponenti significativi del partito reggino e regionale, e non necessariamente a suo sostegno: non lo sono, per esempio, ma “ci sono” il segretario regionale dèm Nicola Irto e il sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà, cioè il tandem che a Reggio città ha permesso a Stefano Bonaccini di stravincere a mani basse col 77% di suffragi.

Ci sono però anche e soprattutto i supporter di Schlein: dal presidente del Comitato reggino pro-Schlein ed ex consigliere regionale Gianni Nucera alla sorella Anna, già assessora comunale; dal segretario metropolitano piddino Antonio Morabito al padre Pino, già Presidente della Provincia; dall’ex capogruppo alla Regione Sebi Romeo al segretario cittadino del Pd Valeria Bonforte; dal sindaco di Siderno ed ex assessore regionale al Bilancio Mariateresa Fragomeni a significativi ex sindaci come Giovanni Laruffa (Polistena) o Michele Galimi (Cinquefrondi).

Elly Schlein a Reggio



Oltre ovviamente ad amministratori reggini come l’assessora alle Attività produttive Angela Martino (e il padre Demetrio, già consigliere comunale) e la presidente della Commissione consiliare Pari opportunità Teresa Pensabene, il consigliere comunale Marcantonino Malara.

Redistribuzione, lavoro, clima

A parte i brevi saluti dei segretari metropolitano e regionale del partito Morabito e Irto, parla solo la Schlein. Confortanti (ma non “traboccanti”) le presenze in sala.

Elly affabula l’uditorio. E appare convincente il tentativo d’implementare la Sinistra del Partito democratico veicolando le sue classiche parole-mantra: redistribuzione («Vorrei che questa parola fosse scolpita nel Dna del ‘nuovo’ Partito democratico che sta nascendo», ha affermato tra l’altro), lavoro e clima.

La giornata trascorsa in Calabria? Conversando coi cronisti, Schlein ne parla come di «una giornata meravigliosa: voglia di ricostruire, abbiamo raccolto anche proposte, idee… Stamattina siamo stati in visita nei luoghi della conoscenza, del sapere: da lì si può ripartire anche per trovare nuove strade, nuove opportunità per i giovani di questo territorio, che hanno grandi competenze. Certo che con salari così bassi spesso i nostri giovani sono davanti anche a scelte difficili, ad allontanarsi dai propri territori… E noi vogliamo costruire un Partito democratico che stia loro a fianco, che li aiuti a combattere questa “paura di futuro” con un limite ai contratti a termine, con un salario minimo e creando nuove vie di sviluppo anche in una terra come questa. Ci sono dei ‘semi’ che vanno fatti germogliare, investendo nella ricerca e nell’innovazione digitale».

«Il Pd? Momento difficile, viene da una serie di sconfitte…»

In tutto questo, il Pd…? «Momento difficile, il partito viene da una serie di sconfitte – mette il carro davanti ai buoi Elly Schlein –, però è anche il momento in cui stiamo raccogliendo tanto entusiasmo e voglia di ricostruire… Questo ci dà grandissima speranza: “c’è ancora vita, a Sinistra”!, c’è desiderio di riconquistare credibilità sui terreni sui quali la si è persa, da lavoro e precarietà alla scuola alla Sanità pubblica. E poi l’uguaglianza: guardate, i dati che ci descrivono un’aspettativa di vita diversa per chi nasce nel Nord rispetto a chi nasce in una terra come questa non sono accettabili, in un Paese democratico e con una Costituzione come la nostra».

