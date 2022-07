Reggina, Lollo ultimo colpo. Per il centrocampo, nel mirino (anche di Parma e Spal!) c'è Majer - Tempostretto

Il 'colpaccio' a centrocampo è l'ultima tra le pedine fondamentali a mancare nel carniere di mister Inzaghi. Via Denis e Bellomo, il busillis-cessioni resta

Reggina, fari puntati sul necessario sfoltimento della rosa, oggi pachidermica: addio a German Denis “el Tanque”, malgrado fosse pronto ad accettare anche un incarico dirigenziale pur di rimanere in una Reggio che gli ha dimostrato enorme affetto. Come anticipato, dopo quasi 4 anni ha poi fatto ritorno nella sua Bari il talentuoso Nicola Bellomo, mentre dal capoluogo pugliese giunge in riva allo Stretto il centrocampista Lorenzo Lollo, in serie A col Carpi impiegato anche come trequartista. Altre cessioni seguiranno.

La punta ex-Frosinone Luigi Canotto

Non vengono meno comunque i movimenti in entrata.

In queste ore, l’arrivo dell’esterno offensivo Emanuele Cicerelli, in prestito dalla Lazio con la rara formula dell’obbligo di riscatto.

Attacco, serve il semaforo…

Soprattutto, frenetici gli acquisti “là davanti”: manca solo l’ufficialità per il paraguaiano del Bologna Federico Santander detto “El Ropèro”, l’armadio. Che però –al di là dei suoi 31 anni -, tranne col Club Guaranì nel suo Paese e la lunga, felice esperienza in Danimarca storicamente ha sempre offerto un moderato contributo di gol.

Già nell’allenamento congiunto col Lamezia, partitella finita 12 a zero per gli amaranto, ha segnato una tripletta e dimostrato ottima forma Luigi Canotto, punta in arrivo dal Frosinone con un pluriennale. E si stringono le reti per il boomer Gabriele Gori, giocatore che peraltro avrebbe già un accordo con l’Ascoli: se Gabriele Martino ce la farà a farlo approdare in Calabria, sarà addirittura il quarto calciatore in arrivo dalla Fiorentina dopo Agostinelli, Dutu e Pierozzi.

Punto interrogativo su Majer: lo cercano pure Parma e Spal

Lo sloveno Zan Majer, centrocampista cruciale per la promozionen in A del Lecce

Resta un’incognita, per il momento, il promesso exploit in mezzo al campo… tutti gli indizi portano però a Zan Majer, sloveno di Maribor e autore del gol-promozione con la maglia giallorossa del Lecce.

Il 13 agosto, intanto, s’avvicina; e con questo giorno anche il debutto, in trasferta al “Paolo Mazza” di Ferrara, contro la Spal, altra squadra interessata alle prestazioni del centrocampista fin qui in forza ai salentini, che piace anche al Parma; formazione che dopodomani sera sfiderà in amichevole proprio il Lecce…

Ma le caterve d’acquisti onerosi, spesso pluriennali e sovente di “over 30”, cela davvero un “Gallo-bis” sotto il profilo managerial-sportivo? E davvero come per l’imprenditore romano il “pallino” di Felice Saladini è centrare la serie A direttamente in questo campionato?

«Conta la squadra, conta trovare l’alchimia e gente che ha fame, come ho detto ai calciatori – ha dichiarato il patron amaranto –. Non sempre le disponibilità economiche fanno la differenza».

Ok, ma la massima serie? «I sogni non si svelano mai, altrimenti non si realizzano…».

