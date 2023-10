Reggio. A Palazzo Alvaro un seminario di approfondimento sul caporalato - Tempostretto

"Il tema del caporalato è una questione di strettissima attualità che si intreccia inevitabilmente con gli aspetti legati ai flussi migratori "

REGGIO CALABRIA – Il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana ed il Consigliere delegato alle Politiche Sociali hanno preso parte al Seminario “Il caporalato: storie per comprenderlo e strategie per affrontarlo” tenutosi nella Sala Biblioteca di Palazzo Alvaro, promosso dalla Cooperativa Sociale Demetra, sostenuto dalla Città Metropolitana, e che si inserisce nell’ambito del progetto “Diagrammi Sud” finanziato da Pon Inclusione Asse 3 – Sistemi e modelli di intervento sociale, priorità di investimento “inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione a migliorare l’occupabilità” CUP – J19J21008180006, capofila calabrese del progetto la Cooperativa Sociale “Agorà Kroton”, capofila nazionale FLAI/CGIL.

All’incontro, moderato dal Capo Ufficio Stampa della Città Metropolitana Stefano Perri, hanno preso parte il Coordinatore regionale Calabria di Diagrammi Sud Stefano Lo Iacono, il Segretario Generale Flai Cgil della Città Metropolitana Nicola Rodi, il Responsabile Demetra Cooperativa Sociale Progetto Diagrammi Agostino Mattino, il Presidente della Cooperativa Tempi Moderni e sociologo Eurispes Marco Omizzolo.

Nel salutare e complimentarsi con i promotori dell’iniziativa, di grande spessore formativo per i partecipanti, quasi tutti operatori del terzo settore, Versace e Mantegna hanno sottolineato l’importanza “di una fervida collaborazione tra le istituzioni e le realtà più virtuose operanti sul territorio”.

“Il tema del caporalato è una questione di strettissima attualità – hanno affermato i due rappresentanti della Città Metropolitana – che si intreccia inevitabilmente con gli aspetti legati ai flussi migratori che interessano in maniera diretta anche il nostro territorio. Sono temi di grande importanza che però spesso purtroppo passano in secondo piano rispetto al circuito mediatico nazionale. E’ raro sentir parlare di questi problemi, soprattutto in termini analitici, ed in questo senso le istituzioni, che oggi rappresentiamo, hanno il dovere di promuovere e sostenere questi momenti di confronto e di approfondimento”.

“Un ringraziamento dunque – hanno concluso Versace e Mantegna – ai promotori della Cooperativa Demetra e a tutta la rete coinvolta in Diagrammi Sud per il lavoro meticoloso di studio e di ricucitura che riescono a portare avanti grazie all’impegno di tanti valenti professionisti”.