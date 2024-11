Reggio. A palazzo San Giorgio celebrati i successi dell’ ASD Reggio Ritmica

La sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” ha ospitato le premiazioni delle giovanissime atlete della società della fondatrice Benedetta Lombardi

REGGIO CALABRIA – Celebrati i successi dell’ ASD Reggio Ritmica. La sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di palazzo San Giorgio ha ospitato le premiazioni delle giovanissime atlete della società della fondatrice Benedetta Lombardi. Ad accogliere e premiare le atlete, oltre alla loro allenatrice, c’era il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme a lui il Presidente del Consiglio Comunale Enzo Marra e il consigliere comunale delegato allo sport Giovanni Latella. Presenti al tavolo anche Demetrio Albino, responsabile della scuola regionale Coni, e la presidente della società Grazia Palermo. L’incontro è stato moderato dalla giornalista Eva Giumbo.

Vero e proprio motore trainante delle giovani, Benedetta Lombardi vanta un curriculum da ex campionessa nazionale di ginnastica ritmica, è responsabile tecnica dell’ASD Reggio Ritmica, psicologa, Gara II livello FGI, nonché Tecnico Federale III livello, tra le poche presenti in Calabria. Nel suo intervento ha condiviso l’entusiasmo, ma soprattutto la devozione al lavoro e al sacrificio con cui, in pochi anni, dal 2020 le ragazze hanno collezionato 150 podi gold e silver tra regionali, interregionali e nazionali. Oltretutto, ci sono giovani attenzionate in nazionale.

«Inseguire i propri sogni è la cosa più bella e più importante – ha spiegato il sindaco Falcomatà, rivolto alle giovani – E noi, come istituzioni, dobbiamo ringraziare le società sportive come Reggio Ritmica che, in questa città, vi consentono di inseguire i vostri sogni. Da parte nostra sappiamo che dobbiamo lavorare moltissimo per potervi consentire di allenarvi e continuare a inseguire i vostri sogni in strutture sportive che non siano solo le palestre in cui vi allenate oggi, o la sede dell’associazione, ma possano essere impianti sportivi della città, come quelli sui quali stiamo lavorando, belli e moderni, per potervi allenare nel migliore dei modi».

«Siete d’esempio per tutti noi – ha aggiunto il presidente Marra – La vostra costanza e quella dei vostri genitori in una città come Reggio è importante perché se crescete voi, cresce anche la città. Cresciamo tutti insieme». Il consigliere Latella ha precisato: «Complimenti a Benedetta per aver fondato insieme alla mamma una nuova società sportiva a Reggio. La città ha tante società e questo è molto importante per il mondo dello sport. Conosco la ginnastica ritmica e le problematiche: questo movimento deve avere, a mio avviso, una struttura dedicata per organizzare al più presto i campionati in città».