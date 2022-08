Reggio. A Palazzo San Giorgio il crest della Croce Rossa Italiana - Tempostretto

Brunetti ed il Consigliere Delegato Nino Malara hanno ricevuto Roberto Iero in rappresentanza del Comitato reggino della Croce Rossa

REGGIO CALABRIA – L’Amministrazione comunale al fianco della Croce Rossa Italiana. Ieri a Palazzo San Giorgio il sindaco facente funzioni Paolo Brunetti ed il Consigliere delegato ai Grandi Eventi e all’Estate Reggina Nino Malara hanno accolto l’Architetto Roberto Iero, in rappresentanza del Comitato reggino della Croce Rossa.

Una visita gradita da parte del rappresentante del Comitato che è stata anche l’occasione per consegnare al sindaco facente funzione e al delegato, ed attraverso loro all’intera Amministrazione comunale, il crest ufficiale della Croce Rossa realizzato in occasione della Fiaccolata per Solferino, la manifestazione di solidarietà svoltasi lo scorso mese di giugno proprio sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria in occasione della XVI gara regionale di primo soccorso.

“Felici di poter accogliere la visita dei rappresentanti della Croce Rossa – hanno affermato a margine dell’incontro Brunetti e Malara – da sempre l’Amministrazione comunale è vicina a questa realtà che costituisce davvero una delle punte più avanzate della macchina della solidarietà sul nostro territorio. Un ringraziamento da parte nostra, a nome dell’intera comunità reggina, va ai rappresentanti della Croce Rossa, alla Presidente Daniela Marcella Dattola e a tutti i volontari, che quotidianamente operano al servizio della comunità cittadina, sempre al fianco dei soggetti più fragili, prestando il loro prezioso soccorso e l’assistenza necessaria nelle varie situazioni, oltre che in tante manifestazioni pubbliche, di carattere ludico e culturale, che stanno animando la nostra città in questo periodo estivo”.