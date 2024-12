Reggio. Accordo tra il Garante regionale delle persone con disabilità e Alba Phoenix e A.GE.DI.

Il Garante dei diritti delle persone con disabilità, ha dichiarato massima disponibilità a contribuire alla buona riuscita dell’evento

REGGIO CALABRIA – Questa mattina, il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria, Ernesto Siclari, ha ricevuto a Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale, i presidenti dell’Associazione Alba Phoenix – Gruppo Teatrale “Silvana Modafferi” e di A.GE.DI. odv – Associazione Genitori di Bambini e Adulti Disabili, aderendo in regime di partenariato e patrocinio al progetto che vedrà coinvolte le due importanti realtà reggine in un percorso collaborativo virtuoso.

In un clima di grande partecipazione e coinvolgimento, il presidente della compagnia teatrale Alba Phoenix, Gianfranco Polito e quello di A.GE.DI. Mirella Gangeri hanno siglato un accordo di cooperazione per la rappresentazione teatrale “La casa di Kafka” che la compagnia metterà in scena il prossimo 8 febbraio 2025 presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio, finalizzato alla devoluzione di parte dell’incasso della serata alla Associazione di volontariato.

il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Calabria, resosi parte attiva nella sinergia tra i contraenti, ha dichiarato massima disponibilità a contribuire alla buona riuscita dell’evento, nonché alla prosecuzione del rapporto instaurato, in una rinnovata ottica di solidarietà e inclusione, foriera di grandi risultati in termini di supporto alle fragilità umane e sociali.