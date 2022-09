Reggio. Addio ad Aldo Fiorenza, la città piange il "suo" fotoreporter - Tempostretto

Fotoreporter, tifoso delle Reggina, sempre presente a bordo campo dei vari campionati di calcio e naturalmente ad ogni partita degli amaranto

REGGIO CALABRIA – Si è spento, dopo una lunga malattia, Aldo Fiorenza, reggino conosciuto ed apprezzato fotoreporter con la passione per il calcio, nonchè tifoso delle Reggina e per questo sempre presente a bordo campo dei vari campionati di calcio e naturalmente ad ogni partita degli amaranto. Aldo Fiorenza, da molti definito un uomo gentile e di altri tempi lascia un vuoto incolmabile in riva alla città dello Stretto.

Il cordoglio della Città Metropolitana

“La Città metropolitana di Reggio Calabria si stringe commossa intorno al dolore della famiglia Fiorenza duramente colpita dalla perdita del maestro Aldo Fiorenza, esprimendo sentimenti di vicinanza e profondo cordoglio”. E’ quanto afferma in una nota, il Sindaco metropolitano facente funzione, Carmelo Versace che aggiunge: “Aldo Fiorenza, prima ancora uno stimato fotografo, era un cittadino esemplare, una persona perbene sempre animata da un autentico e solido attaccamento alla città di Reggio Calabria che oggi piange la scomparsa di un grande professionista dotato di una sensibilità fuori dal comune. Del maestro Fiorenza – conclude Versace – resteranno indelebili le tantissime opere fotografiche realizzate nel corso di una lunga e brillante carriera, insieme al ricordo di un uomo gentile che attraverso l’occhio attento e mai banale del proprio obiettivo, ha saputo regalare un racconto unico e profondo della realtà che ci circonda”.