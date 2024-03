Reggio. Aeroporto chiuso al traffico nei giorni 9 e 11 aprile per lavori di riqualifica

La chiusura dell’aeroporto Tito Minniti comporterà la cancellazione dei soli voli provenienti da Roma Fiumicino

REGGIO CALABRIA – L’Aeroporto Tito Minniti, rimarrà chiuso al traffico, nei giorni 9 e 11 aprile p.v dalle ore 17:30 alle ore 9:30 del mattino successivo, per lavori di riqualifica alle infrastrutture di volo e contestuale attività di implementazione sistemi e infrastrutture nel Terminal passeggerei. La chiusura dell’aeroporto comporterà la cancellazione dei soli voli provenienti da Roma Fiumicino con arrivo a Reggio Calabria alle ore 22:45 (Az 1161) nelle date del 9 e 11 aprile ed in partenza dall’aeroporto di Reggio Calabria alle ore 6:40 (AZ 1154) nelle date del 10 e 12 aprile, per un totale di 4 voli.

I lavori già programmati, e rientranti nei piani di sviluppo, riguardano nel dettaglio:

– sostituzione e riqualifica degli aiuti visivi luminosi per la sicurezza del volo e realizzazione di un nuovo impianto luci soglia pista 15 e 33. In particolare le luci della pista saranno aggiornate con sistemi a led innovativi di maggiore efficienza, e con notevole riduzione dei consumi energetici e quindi con minore impatto ambientale;

– indagine (carotaggio) sulla pavimentazione dell’area di movimento;

– varo delle travi per gli impalcati sul torrente Sant’Agata necessari per la messa in sicurezza della viabilità perimetrale

– interventi sul sistema di smistamento bagagli (BHS);

– lavorazioni di impiantistica antincendio nella nuova sala arrivi.

Questi interventi fanno parte del programma di ristrutturazione ed adeguamento tecnologico dell’aeroporto di Reggio Calabria finalizzato non solo al miglioramento delle infrastrutture di volo ma ad una riqualificazione dell’attuale terminal necessario per il traffico di passeggeri provenienti dai Paesi Extra UE.