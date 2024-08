Reggio. Ai Caffè Letterari del Rhegium Julii, arriva il filosofo Massimo Pigliucci

Ha conseguito la laurea in genetica presso l’Università di Ferrara e in Biologia e Filosofia negli Stati Uniti

REGGIO CALABRIA – Ai Caffè letterari del Rhegium Julii, questa sera, alle ore 21.30, sarà il momento di Massimo Pigliucci, Premio Theodosius Dobzhansky 1997, per lo studio sull’evoluzione.

Pigliucci è nato a Monrovia, in Liberia ed è cresciuto a Roma. Ha conseguito la laurea in Genetica all’Università di Ferrara, in Biologia presso l’università del Connecticut e di Filosofia in Tennessee. E’ socio dell’Associazione americana per l’avanzamento della scienza. Già docente all’Università di Stony Brook ha contrastato i negazionisti del cambiamento climatico, dell’evoluzione ed è un sostenitore di un approccio con le evidenze del mondo. Ha pubblicato 15 volumi e decine di articoli negli Stati Uniti. Dopo i saluti di Ezio Privitera per il Circolo tennis “Rocco Polimeni” e Pino Bova per il “Rhegium Julii” si parlerà del libro Come essere stoici con interlocuzioni di Pigliucci è nato in Gianfranco Bertone, Florinda Minniti e Gianfranco Cordì.