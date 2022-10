Reggio. Albanese: procede pulizia delle caditoie - Tempostretto

L'assessore ai Lavori pubblici illustra gli interventi programmati dal Comune per i sistemi di drenaggio delle acque piovane

REGGIO CALABRIA – “Rispetto a fantasiose e fuorvianti dichiarazioni e ad allarmismi inutili e dannosi apparsi sulla stampa locale, in qualità di assessore ai Lavori pubblici intendo tranquillizzare i cittadini sulla condizione di sicurezza delle caditoie e sull’avanzamento del relativo programma di pulizia che procede, in sinergia con la società Castore, ed ha da già prodotto numerosi ed importanti risultati in alcune delle zone più sensibili del territorio”. Cosi in una nota l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Reggio Calabria Rocco Albanese.

Nessun problema

“Anche di fronte alle ultime piogge – ha affermato l’assessore – quando non si è trattato di imprevedibili acquazzoni, nessun rischio per l’incolumità pubblica né particolari problemi si sono registrati in città. Può capitare, come è capitato, che ingenti millimetri d’acqua piovano in forma torrenziale, superando i livelli di prevenzione e trascinando a valle detriti che, il più delle volte, finiscono per ostruire le griglie dei tombini che, comunque, vengono prontamente sgomberate dai tecnici di Castore, ai quali va il mio più sentito ringraziamento per l’impegno ed il lavoro messo in campo quotidianamente ed anche nelle condizioni atmosferiche più estreme. Tuttavia, da qui ad avanzare scenari apocalittici o da fine del mondo ce ne vuole. Un simile esercizio può venire in mente soltanto a chi parla senza cognizione di causa o per giustificare, di fronte agli occhi della gente, una presenza altrimenti anonima, impalpabile ed inconsistente fra i banchi del consiglio comunale”.

Ancora molto da fare

“L’amministrazione comunale, in un settore delicato come quello dei Lavori pubblici, ha colto in pieno la sfida ed ha reperito tutti i finanziamenti possibili per provare a recuperare una situazione estremamente difficile. Così è per i sistemi di drenaggio delle acque piovane e lo stesso vale per il rifacimento del manto stradale che, non senza fatica, sta tornando ad essere sicuro e percorribile. Ovviamente, c’è ancora tanto da fare e non tutti i problemi sono risolti. Noi, in ogni caso, andiamo avanti spediti con una programmazione che, al netto dei possibili lugubri pensieri di qualche uccello del malaugurio, porterà ad un completo riordino delle manutenzioni cittadine”.