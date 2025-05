Reggio. All’Istituto scolastico Piria, un seminario di studio sulla Costituzione italiana

Il senatore Nicola Irto, che nel suo discorso ha evidenziato la centralità dell’educazione civica nella formazione dei cittadini del domani

REGGIO CALABRIA – Si è svolto nella Sala riunioni dell’istituto scolastico Piria-Ferraris/Da Empoli, il seminario di studio “La Costituzione nella scuola. Per una discussione sul suo insegnamento”. L’iniziativa ha visto una partecipazione numerosa di studenti, docenti e rappresentanti delle istituzioni, a conferma dell’interesse per il tema.

Ha aperto i lavori il dirigente scolastico Anna Rita Galletta, che ha sottolineato l’importanza di promuovere una conoscenza approfondita della Carta costituzionale nelle scuole, affinché i giovani possano crescere con piena consapevolezza dei diritti e dei doveri. A seguire, il giornalista Giorgio Neri ha parlato del ruolo dell’informazione nel consolidamento dei valori democratici.

È poi intervenuto il senatore Nicola Irto, che nel suo discorso ha evidenziato la centralità dell’educazione civica nella formazione dei cittadini del domani. “La scuola – ha affermato il parlamentare – è il primo luogo in cui si coltiva la cultura costituzionale. In un periodo storico in cui si registra un allontanamento delle giovani generazioni dalla politica, insegnare la Costituzione significa restituire ai ragazzi strumenti di partecipazione e consapevolezza. Un Paese più giusto nasce da una conoscenza diffusa dei valori democratici e dei diritti fondamentali». Ha moderato l’incontro il professore Giovanni Malara, responsabile del corso serale dell’istituto.