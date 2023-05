Reggio. Arrestato un 44enne per furto di energia elettrica e spaccio di droga - Tempostretto

L'arresto del 44enne è avvenuto in seguito ad una serie di controlli di prevenzione e contrasto ad attività illecite, nel quartiere di Arghillà

REGGIO CALABRIA – Nel quartiere “Arghillà”, in seguito ad una serie di controlli di prevenzione e contrasto ad attività illecite, i carabinieri, hanno arrestato per furto di energia elettrica, invasione di edifici e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 44enne reggino, già noto alle forze dell’ordine.

Nel corso delle attività, di controllo i carabinieri supportati con il supporto del 14° battaglione di Vibo Valentia, della Cio “Calabria, delle unità cinofile del Gruppo della Guardia di finanza e di personale Enel,, è emerso che l’uomo avesse occupato abusivamente un appartamento, dove è stata accertata la presenza di un allaccio abusivo ottenuto mediante il danneggiamento dei sigilli della calotta dei contatori della

corrente elettrica, attraverso il quale veniva trafugata, eludendone in tal modo totalmente la contabilizzazione. Il danno erariale riscontrato ammonta a circa 18 mila euro.

Dalla successiva perquisizione, all’interno dell’abitazione, inoltre, gli operanti hanno altresì rinvenuto, nascosti dietro un mobile, 30 grammi di marijuana. Nel corso della stessa operazione, i militari dell’Arma, hanno denunciato un’altra donna, 26enne, reggina, sempre per furto di energia elettrica e rinvenuto nei pressi dello stesso quartiere reggino, una piantagione di diverse piante di cannabis indica.