Reggio. Attivi i servizi igienici sul Lungomare Falcomatá - Tempostretto

I bagni pubblici sono stati ripristinati dopo i lavori di manutenzione programmati dal Settore Turismo dell'Ente ed affidati alla Società Castore

REGGIO CALABRIA – Dopo i lavori di ristrutturazione e pulizia tornano ad essere attivi i servizi igienici pubblici sul Lungomare Falcomatá. A darne notizia in una nota l’Assessora al Turismo e alla Cultura Irene Calabrò. Grazie ai proventi della tassa di soggiorno il settore Cultura e Turismo dell’Amministrazione reggina ha avviato nelle scorse settimane l’iter, seguito dal funzionario del Settore Giovanni Cucinotta, per la riqualificazione dei servizi igienici e per la successiva gestione ed apertura affidata alla società comunale Castore. I servizi saranno aperti, funzionanti e presidiati da personale tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle 20.00.

Città turistica

“Nell’ottica dell’ascolto delle esigenze di cittadini e commercianti che operano nell’area del centro cittadino e nel percorso di ripristino dei servizi essenziali che una città autenticamente turistica deve garantire, quello dei servizi pubblici era un obiettivo che non potevamo centrare” ha affermato Calabrò. “Farlo destinando i proventi della tassa di soggiorno – ha spiegato ancora l’Assessora – ha la finalità di rispondere concretamente alle innumerevoli istanze dei visitatori e turisti, oltre che degli operatori commerciali in questo periodo sollecitati dall’aumento dei flussi turistici. Naturalmente – ha concluso – la raccomandazione ai nostri concittadini e di utilizzare questi spazi nel rispetto delle regole di convivenza civile e dei beni pubblici comuni”.