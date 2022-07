Reggio. Attività sospesa ad un parco avventura e fattoria didattica perchè abusivi - Tempostretto

Il Comune, a seguito dell’ispezione dei Carabinieri del Nas, ha emesso immediatamente una ordinanza di sospensione e divieto di proseguire le attività

REGGIO CALABRIA – I Carabinieri del Nas, a conclusione di mirati controlli finalizzati alla tutela

della salute durante la stagione estiva e sviluppati nelle zone balneari e periferiche del capoluogo

reggino, hanno riscontrato che una 60enne reggina aveva allestito in un’area campestre un parco

avventura, una ludoteca ed una fattoria didattica privi di qualsivoglia autorizzazione.

I militari, infatti, hanno accertato la presenza di gonfiabili, tensostrutture e di un manufatto simile

ad un castello, nonché una struttura alta oltre 4 metri con funi, scale e ponti “tibetani”, utilizzati

come attrazioni ludiche e per ospitare “Grest estivi”; tutto adibito senza alcun rispetto delle

basilari norme di sicurezza e completamente abusivo. Inoltre la donna era anche priva delle

autorizzazioni per la somministrazione di bevande ed alimenti.

Il Comune di Reggio Calabria, a seguito dell’ispezione eseguita dai Carabinieri del Nas, ha

emesso immediatamente una ordinanza di sospensione e divieto di proseguire le attività, nonché

ha ordinato lo smontaggio delle strutture, al fine di preservare la salute e l’incolumità dei bambini

e dei loro genitori.