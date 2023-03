Reggio. Boom di visitatori in Pinacoteca, circa 2500 per la mostra "Sfumature d'azzurro" - Tempostretto

Dal 25 marzo sono esposte nelle prestigiose sale della Pinacoteca alcune coppe conquistate dalla nazionale italiana e importanti cimeli

REGGIO CALABRIA – Una splendida occasione per stare al centro dell’attenzione quella che sta vivendo la per la pinacoteca in questi giorni, infatti, dal 25 marzo sono esposte nelle prestigiose sale le coppe più importanti conquistate dalla nazionale italiana e alcuni importanti cimeli. “Un grande opportunità per valorizzare il nostro patrimonio, i nostri tesori ma soprattutto per riaccendere i sentimenti identitari che il calcio suscita in ognuno di noi. I reggini hanno risposto benissimo alla mostra Sfumature d’Azzurro, ieri abbiamo registrato oltre 850 presenze e oggi domenica è un continuo flusso di persone che entrano entusiaste e curiose. E’ bellissimo vedere la nostra pinacoteca così animata, la nostra finalità era proprio fare riscoprire il nostro patrimonio culturale. Ci riteniamo davvero soddisfatti per l’ottimo successo” – dichiara l’assessore cultura e turismo Irene Calabrò.

La partita

Oggi, lunedì 27 marzo, ultimo giorno per ammirare l’esposizione che già nelle prime ore della mattinata registrava 2500 visitatori in tre giorni. L’esposizione comprende cimeli provenienti dal Museo di Coverciano, tra queste: la coppa del mondo del 2006 vinta sulla Francia e disputata in Germania e la coppa vinta a Wembley nel 2021. “Stasera al Granillo l’amichevole Italia under 21 – Ucraina, anche questo un messaggio importante di pace e solidarietà tra i popoli.” – conclude la Calabrò.