Reggio. Brogli elettorali, nuovamente revocato il divieto di dimora a Castorina - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – E‘ stato nuovamente revocato il divieto di dimora a carico di Antonino Castorina. Il divieto era stato imposto dal tribunale nell’ambito dell’inchiesta sui brogli elettorali. La richiesta, formulata dai legali di Castorina, è stata accolta Tribunale di Reggio Calabria, disponendo la cessazione dei relativi effetti e prescrizioni. dopo che ieri, nei suoi confronti era stato richiesto il rinvio a giudizio. Nel corso dell’appello e della discussione i difensori è stato rilevato “l’assoluta infondatezza della misura, trattandosi di un provvedimento che tecnicamente non poteva in alcun modo trovare applicazione facendo seguito ad una misura che era stata già dichiarata inefficace e non sussistendo, peraltro, alcuna esigenza cautelare che imponeva l’allontanamento del Castorina dal territorio Reggino, privandolo, così, finanche della possibilità di esercizio delle sue funzioni”