Reggio Calabria. Auto finisce in un burrone, illesi padre e figlio - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – Padre e figlio a bordo di un’auto sono precipitati in un burrone, nonostante il guardrail. Per fortuna i due sono rimasti illesi. Il sinistro è avvenuto in località Placa in via San Sperato, nella frazione di Mosorrofa. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco. Una curva già salita agli onori della cronaca per la sua pericolosità e già segnalata in passato come spiega il presidente del Comitato di quartiere di Mosorrofa Pasquale Andidero, sia al sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti che subito dopo effettuò anche un sopralluogo con l’assessore Palmenta ed altri consiglieri comunali il 28 febbraio del 2022, accertando il rischio di questo tratto di strada, “assumendo l’impegno che sarebbe intervenuto con un intervento risolutorio”, sia al prefetto Massimo Mariani con una lettera. Da allora però nessun intervento è stato realizzato.